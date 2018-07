Chiara Ferragni e Fedez matrimonio il 1° settembre. Gli invitati: da Paris Hilton a Bianca Balti, i nomi

Chiara Ferragni e Fedez si sposano il 1° settembre 2018 a Noto, in sicilia: pioggia di stelle tra gli invitati. Da Paris Hilton a Bianca Balti, ecco tutti i nomi.

Il countdown per il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è ufficialmente cominciato. La fashion blogger più famosa al mondo e il rapper si sposeranno a Noto, in Sicilia, il prossimo 1° settembre. I preparativi sono ancora in corso per quello che è stato definito il Royal Wedding italiano e che darà vita a tre giorni di festa nel corso dei quali la parola d’ordine sarà divertimento. Chiara Ferragni e Fedez, al loro fianco, nel giorno più bello, avranno non soltanto il figlio Leone e le rispettive famiglie, ma anche gli amici. Secondo quanto scrivono Ragusa Web e Fox Life, tra gli invitati al matrimonio, ci saranno anche diverse star italiane e internazionale. Nella lunga lista di ospiti, infatti, dovrebbero esserci Bianca Balti, Chiara Biasi, J-Ax, la Dark Polo Gang, Manuel Agnelli e l’ereditiera più famosa al mondo ovvero la biondissima Paris Hilton. Noto, dunque, si trasformerà in una location mondana per accogliere gli sposi e tutti i loro invitati che attireranno nella bellissima località siciliana tantissimi curiosi.Il luogo c’è, la data anche, ma chi saranno i testimoni di Chiara Ferragni e Fedez? Se su quelli del rapper non ci sono ancora conferme, non ci sono dubbi sulla scelta dei testimoni della fashion blogger che ha deciso di avere al suo fianco le sorelle Francesca e Valentina alle quali è legatissima. A confermare l’indiscrezione è Fox Life che scrive: “Francesca Ferragni, la sorella maggiore di Chiara, – scrive Fox Life – che ha seguito le orme paterne lavorando nello studio dentistico di famiglia, e l’ormai notissima Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara e fashion blogger da quasi 2 milioni di follower, ricopriranno con tutta probabilità questo ruolo tanto importante per la futura sposa”. LA festa che gli sposi stanno organizzando sarà in stile Coachella per regalare a tutti gli ospiti un momento non solo romantico, ma assolutamente divertente e che lasci loro un gradito ricordo.

Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net