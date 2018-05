Rai 5, il tropicalismo e il 68

Il Tropicalismo è uno dei movimenti culturali brasiliani più significativi degli anni Sessanta: lo racconta “Tropicalia“, in onda giovedì 10 maggio alle 24.00 su Rai5, nell’ambito della programmazione dedicata al Sessantotto. Nato da un collettivo di anime mosso dalle stesse vedute ed opinioni culturali, ha usato la musica e le arti visive come voce per affrontare l’istituzione culturale e politica. La scena e i suoi principali interpreti sono raccontati da Marcelo Machado in un documentario, che esplora l’importante cambiamento nella storia del Brasile attraverso materiale raccolto dagli archivi e testimonianze dei protagonisti del gruppo. C’e’, poi, la musica: canzoni pop mescolate al folk tradizionale brasiliano e al rock in grado di creare un sound mai sentito prima e che, col tempo, ha ispirato e influenzato molti musicisti contemporanei.