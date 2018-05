La tv di Feltrinelli porta in anteprima nazionale “I Durrell – La mia famiglia e altri animali”, in onda dal 25 maggio

laF (Sky 139) porta i “Classici in tv” al Salone Internazionale del Libro di Torino 2018 con imperdibili proiezioni della migliore serialità televisiva tratta dai grandi classici della letteratura: in anteprima nazionale l’attesissima seconda stagione de “I Durrell – La mia famiglia e altri animali”, e il nuovo e acclamato “Maigret”, interpretato dal sorprendente Rowan Atkinson.

L’appuntamento con l’anteprima dell’irresistibile ed eccentrica famiglia dei Durrell è per lunedì 14 maggio, alle 9.30, presso il Cinema Massimo (via Giuseppe Verdi 18) con la proiezione dedicata agli studenti dei primi 2 episodi della seconda stagione, in onda da venerdì 25 maggio su laF (Sky 139) alle 21.10 in prima tv assoluta. La serie è tratta dalla celebre e autobiografica “Trilogia di Corfù” dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell, pubblicata nel nostro Paese da Adelphi, che ha conquistato e continua ad affascinare intere generazioni di bambini e adulti in tutto il mondo.

Gli avvincenti casi del leggendario commissario Jules Maigret sono in programma invece per venerdì 11 maggio, sempre al Cinema Massimo: alle ore 16.00 “Il Crocevia delle tre vedove” e, a seguire, alle ore 18.00, “Maigret al Picratt’s”, tratti dai due omonimi romanzi firmati da Georges Simenon editi in Italia da Adelphi. Entrambe le indagini fanno parte della nuova serie ITV trasmessa in esclusiva per l’Italia su laF e disponibile su Sky on Demand.

laF sarà inoltre presente al Salone del Libro con “EFFE COME FESTIVAL”, il format social per raccontare dal vivo le migliori manifestazioni culturali italiani: Marta Perego incontrerà i principali protagonisti del Salone Internazionale del libro; i contenuti saranno disponibili nei giorni del Salone sui canali Facebook e Instagram di laF.

laF, la tv di Feltrinelli (139 Sky), è un canale di intrattenimento culturale che propone – attraverso il cinema, le serie tv, i documentari e le produzioni originali – un racconto televisivo ispirato all’universo letterario internazionale, alle esperienze culturali dal mondo, a temi, storie e protagonisti del nostro tempo. Un viaggio nella cultura viva e vissuta, arricchito da tante collaborazioni con autori e personaggi di spicco del panorama italiano e internazionale. Un canale nativo digitale con un approccio social e multipiattaforma, pensato per chi desidera un intrattenimento televisivo di qualità, attento, inedito e provocatorio, ricco di chiavi di lettura e strumenti per esplorare il presente attraverso una proposta sfaccettata e varia, che fa dell’incontro di generi una cifra artistica.