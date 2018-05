Gf, Nina Moric risponde (indirettamente) alle parole di Luigi Favoloso

Dopo le dichiarazioni di Luigi Favoloso durante la quarta puntata del Gf Nip, Nina Moric torna a farsi viva sui social con una frase che lascia spazio a libere interpretazioni

Ieri sera, durante e dopo il confronto con Patrizia Bonetti avvenuto nella casa del Gf Nip, Luigi Favoloso sembra aver fatto un passo indietro. Dopo aver detto a Patrizia che lui ha una situazione fuori e che “voglio rivedere assolutamente Nina”, Luigi Favoloso è stato chiamato in confessionale dalla conduttrice del Gf. Barbara D’Urso gli ha fatto ascoltare una canzone, “questa è la canzone che ho dedicato a Nina, mi fa piacere sentirla”, e lui si è emozionato. Così, la padrona di casa, ha colto la palla al balzo per domandargli se sente la mancanza di Nina Moric e la risposta del concorrente del Gf non lascia spazio a dubbi: “Mi manca tutto di Nina”. Sembra, quindi, che Luigi abbia fatto un passo indietro rispetto alle scorse settimane, quando la sua vicinanaza a Patrizia Bonetti aveva portato la modella croata a interrompere la relazione con lui. Ora, a qualche ora di distanza da quelle parole di Luigi, arriva anche la risposta della sua ex fidanzata. Nina Moric, infatti, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto con una frase: “Forse sono i nostri errori a determinare il nostro destino. Senza quelli che senso avrebbe la nostra vita?”. Sarà forse riferita a Luigi Favoloso? E se così fosse, cosa vorrà dire?

Anna Rossi, il Giornale