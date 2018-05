Cannes 2018 al via, sfila il primo red carpet

Da Cate Blanchett a Benicio Del Toro, da Penelope Cruz e Javier Bardem

Si apre il Festival di Cannes 2018, edizione numero 71.

In apertura il film Todos lo Saben di Asghar Farhadi.

Solo qualche applauso a fine proiezione stampa del film di apertura di questa 71/ma edizione del Festival di Cannes: Everybody Knows (Todos lo Saben) del cineasta iraniano Asghar Farhadi in corsa per la terza volta sulla Croisette. Dopo una partenza rumorosa, il film mette in campo un thriller di sentimenti familiari che declina nella faida e nel melodramma. Protagonisti di questo film girato in Spagna e in lingua spagnola (non succedeva dal 2004 con La mala educaciòn di Almodovar che un’opera spagnola aprisse il festival) sono Penélope Cruz, Javier Bardem e l’argentino Ricardo Darin. Scritta dal regista iraniano, il film segue la storia di Laura (Cruz) che vive con il marito (Darin) e i figli a Buenos Aires. In occasione del matrimonio di sua sorella, Laura torna però dopo lungo tempo con i figli nella sua città natale in Spagna. E dopo una rumorosa festa di matrimonio, una tragedia improvvisa, il rapimento della figlia adolescente Irene, apre il baratro di antichi oscuri rapporti familiari e di un suo amore segreto che ha lasciato una scia di rancore.

