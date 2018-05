Ascolti tv, il Grande Fratello resiste: è primo ma perde tre punti di share

Per la docufiction “Aldo Moro – Il Professore” con Sergio Castellitto il 14,7%

Il Grande Fratello 15 in onda su Canale 5 per la conduzione di Barbara d’Ursovince la sfida (facile) del martedì sera. Il Gf ha raccolto davanti allo schermo 4.055.000 persone per il 23,9% di share (chiusura alle 00.25) ma in realtà ha perso tre punti di share rispetto alla puntata precedente e 700mila telespettatori.

Bene la docufiction su RaiUno, in onda dalle 21.24 alle 23.10, “Aldo Moro – Il Professore” che ha ottenuto il 14,7% di share per 3.669.000 telespettatori. A sorpresa fa centro “DiMartedì” su La7 che tocca il 9,4% e appassiona 2.104.000 spettatori.

Gaia Oricchio, il Tempo