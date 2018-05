A Simona Ventura Temptation Island Vip, Mara Venier torna a Domenica In

Simona Ventura è stata scelta da Maria De Filippi per condurre Temptation Island Vip (Canale5). Infatti la De Filippi, nel ruolo di produttrice del programma, ha deciso di fare seguire all’usuale edizione tra giugno e luglio un supplemento autunnale a cui parteciperanno personaggi (più o meno) famosi. Nel primo caso a condurre sarà Filippo Bisciglia, nel secondo la Ventura. In entrambi, come al solito, le coppie vivranno per alcune settimane in un villaggio turistico, ma separate: gli uomini saranno messi alla prova da avvenenti tentatrici mentre le donne da sexy tentatori. Chi resisterà?

Mara Venier posta sui social una sua vecchia puntata di Domenica In ed è interpretato come l’avvenuta firma del contratto per presentare la prossima edizione del programma, che da qualche anno non riesce ad ingranare e pone Rai1 sotto il tallone di Canale5, che spopola con Barbara D’Urso e la sua Domenica5. Quello della Venier sarà un ritorno, poiché già condusse in passato il contenitore domenicale, l’ultima stagione fu quella 2013-14.

Veronica Gentili brinda al quasi milione di ascolto di Stasera Italia, il nuovo talk di Rete4, che conduce insieme a Giuseppe Brindisi. Sebastiano Lombardi, direttore dell’emittente, le ha affidato il difficile compito di sfidare Lilli Gruber, la collocazione in palinsesto è infatti la stessa di Otto e mezzo (La7). Ma i due milioni di ascolto della Gruber saranno difficili da attaccare. La Gentili collabora anche con Radio24 e col Fatto Quotidiano.

Giacomo Ciccio Valenti è la new entry di Tutti pazzi per Rds, il programma dell’emittente radiofonica in onda ogni giorno dalle 7 alle 9. Accanto a lui, considerato uno dei pionieri degli scherzi radiofonici, vi saranno Rossella Brescia, Barty Colucci e Francesca Manzini. Si tratta di una delle principali novità del nuovo palinsesto di Rds.

Gigi Proietti ha festeggiato con le figlie Carlotta e Susanna, e il regista Luca Manfredo in un hotel romano la fine delle riprese di Una pallottola nel cuore 3, fiction di Rai1 (la prima stagione è andata in onda nel 2014) che ha vantato una media di oltre 5 milioni di ascolto. Proietti continua (ovviamente) a interpretare un giornalista di cronaca nera che voleva andare in pensione ma, alla fine, si ritrova a risolvere alcuni casi del passato, vivendo una nuova stagione lavorativa. La messa in onda è prevista per l’autunno.

Michele Santoro si candida a membro del nuovo consiglio d’amministrazione Rai. Infatti le regole sono state cambiate e non è più la commissione di vigilanza bensì il parlamento a nominare quattro componenti del consiglio (inoltre un membro sarà scelto dai dipendenti mentre l’amministratore delegato e un altro componente del consiglio d’amministrazione saranno di nomina governativa). Ci si può candidare inviando il proprio curriculum a due appositi siti web di Camera e Senato. Ciò che hanno già fatto Santoro e anche Remigio Del Grosso, vicepresidente del Consiglio nazionale degli utenti e membro del Comitato media e minori. La crisi politica potrebbe però fare slittare il rinnovo che era previsto prima dell’estate.

Fabio Fazio (Che tempo che fa, Rai1) supera i 4 milioni di telespettatori e vince il prime time della domenica. Per il diretto concorrente, Canale5, è un tracollo: The Wall, condotto da Gerry Scotti, non raggiunge i due milioni ed è superato anche da Le Iene (Italia1, 2,1 milioni) e NCIS (Rai2, 2,1 milioni). Sabato sera continua invece il testa-a-testa tra primedonne: Maria De Filippi, con Amici (Canale5) e Milly Carlucci, con Ballando con le stelle (Rai1) pareggiano col 20,25% di share (circa 4 milioni di telespettatori per ciascuna). Infine Carlo Conti è l’incontrastato dominatore del venerdì sera con la sua Corrida che raggiunge quota 5,3 milioni (23,5%).

Giuseppe Perfetti stava girando un servizio per Rai3 nel quartiere Parioli, sotto la casa di Giuseppe De Vito Piscicelli, il ragazzo di 23 anni trovato morto nel suo appartamento probabilmente per overdose, con una frase scritta sul petto. Due giovani hanno affrontato Perfetti, dato un calcio alla telecamera e minacciato: «Se non te ne vai, ti spacchiamo». La polizia sta indagando.

Max Laudadio, inviato di Striscia la notizia (Canale5), ha scritto un libro (Si incomincia da 1) in cui racconta incontri e storie di emarginazione. La prefazione è di Walter Veltroni. A pubblicarlo sono le Edizioni San Paolo, che evidentemente hanno chiuso un occhio sulle procaci veline che popolano il programma satirico di Canale5. Un altro inviato di Striscia, Luca Abete, sarà invece tra gli ospiti di Miss Mondo Italia 2018. Sempre di veline si tratta.

Igino Straffi, ideatore di Maggie & Bianca, porta le sue eroine da Rai Gulp alle card. Infatti la Panini lancia una raccolta di 200 figurine e invaderà le edicole con messaggi promozionali. Non solo. Della partita è anche Intesa Sanpaolo che «tramite la collezione Panini e la collaborazione con Rainbow», scrive l’istituto di credito, «promuoveremo il risparmio tra le giovanissime anche tramite una serie di appuntamenti in filiale».

Marino Sinibaldi, direttore Radio3, sta preparando lo sbarco a Cesena, dove l’ultimo week-end di maggio si svolgerà l’annuale Festa della sua emittente. È riuscito a convincere per un’ospitata Massimo Cacciari, Sergio Romano, Francesco Guccini, Stefano Bollani, Paola Cortellesi, Neri Marcorè. Sponsor è la locale fondazione della Cassa di risparmio.

Dylan Minnette, Katherine Langford, Kate Walsh: sono gli interpreti (anche) della seconda stagione di Tredici (titolo originale: 13 Reasons Why) che dal 18 maggio approderà su Netflix. In pratica si riparte dal finale dell’ultima puntata dello scorso anno e quindi dal periodo immediatamente successivo alla morte di Hannah, per seguire il complicato percorso che porta gli amici al superamento del trauma.

Maurizio Costanzo, che in agosto compirà 80 anni, si può permettere di apostrofare così il programma condotto da Barbara D’Urso, Il Grande Fratello, in onda su Canale5, una delle reti Mediaset per le quali lavorano sia lui che la moglie Maria De Filippi: «Il Grande Fratello si potrebbe chiamare La finestra sulla discarica. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma sa di cosa parlo». In effetti durante una diretta di Pomeriggio5 (condotto da Barbara D’Urso) con la casa del Grande Fratello è andato in onda questo edificante dialogo. Un concorrente (Matteo Gentili) dice: «Angelo (altro concorrente, ndr) vuole solo il mio caz ». Interviene Alessia: «Magari ti vuol coccolare». Ma il buon Matteo invece è sicuro: «No, vuole il mio caz , che è diverso». Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi, che sono pu D’Urso r sempre al vertice Mediaset, continueranno a far finta di nulla? Comunque la dichiarazione di Costanzo contro il programma della D’Urso ha provocato un po’ d’imbarazzo alla consorte (sposata nel 1995) alla quale però egli fa una pubblica dichiarazione d’amore: «Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, stia per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro».

Rita Dalla Chiesa e il suo ritorno in tv, ma anche il suo impegno in radio. Confida: «Su Radio Norba conduco con Ettore Bassi, Le voci della Luna, una trasmissione sui sentimenti che mi sta dando tanto perché le persone hanno voglia di raccontarsi e di condividere ciò che hanno dentro l’animo. Ci chiamano da tutta Italia. E poi sto facendo la trasmissione di Rete4 dove sono entrata in corsa, Oggi, ieri e Italiani. Ho cercato di dare il meglio di me anche se non sono riuscita ad essere completamente me stessa. Ma spero che il prossimo anno con Maurizio Costanzo lavoreremo ancora insieme. Ho una stima incredibile per lui. Mi ha insegnato tanto».

Italia Oggi, Giorgio Ponziano