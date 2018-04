La “Zanzara” deve tornare in tv

(Tiziano Rapanà) Vi faccio una confessione: sono un fan della Zanzara. Dei programmi raccontati in questi anni, questo è forse l’unico che non ho bisogno di spiegarvi. Giacché appare ovvio associare la Zanzara non tanto al fastidioso animaletto che funesta le nostre estati, quanto alla creatura radiofonica di Giuseppe Cruciani e David Parenzo in onda su Radio24, la radio di Confindustria. Ho visto, qualche giorno addietro, su YouTube, Radio Belva. Chissà se lo ricordate: fu un programma, realizzato per la prima serata di Rete 4, che diede modo a Cruciani e Parenzo di portare il loro mondo zanzaresco in tv. Il programma fu subito sospeso per un eccesso di volgarita, frutto dell’estrema vivacità verbale del super ospite Vittorio Sgarbi. E di Radio Belva non si parlò più. Mi piacerebbe un ritorno di Cruciani e Parenzo in tv. Non nello stile di Radio Belva – che reputo abbastanza malriuscito -, ma in una costruzione di una struttura televisiva estremamente fedele alle dinamiche della Zanzara. Ovviamente in una cornice da seconda serata. E preferibilmente con la presenza fissa di Mauro da Mantova, l’abituale avventore del programma noto per le sue esternazioni poco ortodosse. E, a tal proposito, vi consiglio di seguire il canale YouTube di Mauro da Mantova. È uno spasso totale, anche se parla sempre delle stesse cose. Ossia dei suoi amici virtuali conosciuti in chat e di Parenzo, che detesta particolarmente.

tizianodecoder2@gmail.com