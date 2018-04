Stasera non perdete il “Night Tabloid”, di Annalisa Bruchi, su Rai2

Stasera ci sarà un nuovo appuntamento con Night Tabloid, alle 23.30 su Rai2, il programma di informazione e approfondimento condotto da Annalisa Bruchi, per approfondire ed interpretare l’attualità con un linguaggio contemporaneo e innovativo che si arricchisce di nuovi contributi. Tra gli ospiti in studio, Barbara Lezzi del Movimento 5 stelle, Claudio Borghi, responsabile della Lega per gli affari economici, Carlo Freccero e il giornalista Pietrangelo Buttafuoco. Intervengono Aldo Cazzullo, con il suo sguardo esperto sui principali fatti della settimana, Alessandro Giuli, analista e commentatore ed Alessandro Poggi che firma “l’Agenda”. Al centro della puntata la pagina politica. Con i servizi di Night Tabloid, focus su vitalizi, Reddito di cittadinanza (come funziona in Germania) e centri per l’impiego.