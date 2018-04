Scoprite il meglio della settimana di Paramount Channel

Ritorna l’appuntamento con la scoperta del meglio della settimana di Paramount Channel (che trovate al canale 27 del digitale terrestre). Cominciamo da oggi. Stasera alle ore 21.10, ci sarà Al vertice della tensione. Film diretto nel 2002 da Phil Alden Robinson, con Ben Affleck e Morgan Freeman. Jack Ryan è un analista ventottenne da poco entrato alla CIA, che riceve l’incarico dal capo del controspionaggio, WIlliam Cabot, di gestire una missione particolarmente pericolosa. Dovrà far fronte a un gruppo di terroristi intenzionati a far esplodere una bomba nucleare in uno stadio di Baltimora. Assistito dal collega John Clark, Ryan seguirà varie piste che lo porteranno a indirizzare tutti i suoi sospetti verso la Russia.

Martedì andranno in onda due pellicole che vedono come protagonista la stella del cinema americano, Julia Roberts. Alle ore 21.10 si inizierà con Se scappi ti sposo (1999). Questa la sinossi. Il fascinoso giornalista newyorkese Ike scrive un pezzo su Maggie Carpenter, una ragazza del Maryland con uno strano vizio: scappare, a due passi dall’altare, prima del fatidico sì. L’articolo si basa sul racconto dell’ultimo quasi-marito della ragazza, scatenando così la rabbia della donna e facendo perdere il posto di lavoro a Ike. Il rapporto tra i due evolverà in modo burrascoso per giungere poi al più classico degli epiloghi. A seguire, Confessioni di una mente pericolosa, che segna l’esordio come regista di George Clooney nel 2002. Interpretata da Sam Rockwell, Drew Berrymore, Julia Roberts e dallo stesso Clooney.

Il mercoledì si conferma il giorno del mistery sul canale 27. Per tutti gli appassionati del genere, andrà in onda il secondo film per la TV di Case e Misteri, In questo episodio, intitolato Prove concrete, le ossa di una ragazza del liceo di Lighthouse Cove scomparsa vent’anni prima, Lily, vengono ritrovate durante i lavori di ristrutturazione di Casa Craddock. Lo scrittore Mac e l’architetto Shannon cercheranno di risolvere il mistero grazie al ritrovamento dei diari di Lily.

Giovedì torna l’atteso appuntamento con l’adventure. A partire dalle ore 21.10 andranno in onda due episodi della quarta stagione di The Librarians. Nel primo appuntamento, …e una città di nome Faida, l’album dei Ritagli segnala ai bibliotecari l’apparizione di un fantasma in una città di nome Faida. Eve, Jake e Ezekiel si recheranno sul posto e scopriranno che la città nasconde un passato sanguinoso legato alla Biblioteca. Nel secondo episodio, …e un tizio di nome Jeff, un ragazzo patito di fantascienza compra un libro di incantesimi su internet e, con una magia, riesce a entrare nel corpo di Jenkins. A sua volta il bibliotecario si ritrova nel corpo di Jeff e non può più entrare in Biblioteca. I due dovranno unire le loro forze per sconfiggere il principe dell’inferno Asmodeo e rompere l’incantesimo.

Venerdì la prima serata del canale 27 si tingerà di giallo. Alle ore 21.10 saranno trasmessi gli episodi della serie di successo Padre Brown, che racconta le vicende del parroco della cittadina di Kembleford con una grande passione per i misteri. La polizia si servirà ancora del suo aiuto per risolvere un altro complesso enigma.

Sabato, Paramount Channel dedica una serata speciale al genere musical, per trascorrere qualche ora all’insegna della musica e del grande cinema. Alle ore 21.10 andrà in onda il celebre film musicale Tutti insieme appassionatamente. La pellicola ha vinto 5 premi Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Regia ed è stata diretta nel 1965 da Robert Wise con Julie Andrews, Christopher Plummer ed Eleanor Parker. La novizia Maria viene inviata dalla propria superiora a trasferirsi per un po’ di tempo in casa della famiglia Von Trapp come governante, al fine di mettere alla prova la sua vocazione. Il carattere solare di Maria conquisterà il barone Von Trapp, vedovo ma ancora giovane, e i suoi bambini. Nascerà una storia d’amore tra i due ma la Seconda Guerra Mondiale è alle porte e la felicità appena conquistata rischierà di tramutarsi in dramma. A seguire un grande classico del genere, Bulle e pupi, diretto nel 1955 da Joseph L. Mankiewicz con il grande Frank Sinatra, Jean Simmons, Marlon Brando e Vivian Blaine. Nathan, proprietario di una sala da gioco clandestina, ha bisogno di soldi per organizzare una bisca e fa una scommessa con Cielo Masterson: Cielo deve sedurre la bellissima Sarah, ufficiale dell’esercito della salvezza. Ci riuscirà ma deciderà di rinunciare al premio e di partire con Sarah. Al ritorno dal loro viaggio troveranno però una sorpresa inaspettata: la sede dell’associazione religiosa è stata occupata dalla bisca di Nathan.

La settimana si chiude domenica con il film Zodiac, in onda alle 21.10. La pellicola si basa sulla storia vera del famoso serial killer Zodiac che terrorizzò San Francisco alla fine degli anni ’60 e riuscì a sbeffeggiare le autorità di diverse giurisdizioni del Sud degli Stati Uniti inviando messaggi cifrati e lettere per decenni. Sulle sue tracce, oltre a una coppia di detective, si metteranno anche un giornalista alla ricerca di uno scoop e un vignettista appassionato di codici ed enigmistica. Chi la spunterà tra l’assassino e coloro che gli danno la caccia?