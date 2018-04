Alessia Marcuzzi assicura: “L’isola non è truccata”

Dopo le accuse di Striscia la Notizia in merito a una presunta irregolarità nello svolgimento della prova leader, la conduttrice dell’Isola ha risposto per le rime: “Qualcuno tenta di infangare il programma”

La fine dell‘Isola dei Famosi è ormai vicina, ma le polemiche sembrano non volersi placare. Dopo il cannagate, gli auricolari di Daniele Bossari, il duro botta e riposta tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger, un altro ciclone si sta abbattendo sul programma. E a scatenarlo è ancora una volta Striscia la Notizia. Il tg satirico, infatti, ha mandato in onda un filmato nel quale mostra alcune “irregolarità” nello svolgimento della prova leader della scorsa settimana.

Striscia, quindi, sostiene che la produzione dell‘Isola abbia voluto avvantaggiare Alessia Mancini per farla diventare leader a discapito di Jonathan Kashanian. Mentre se la prova fosse stata svolta in modo regolare, sarebbe stato proprio quest’ultimo a vincere. A queste accuse, però, Alessia Marcuzzi non poteva risponde. Così, dopo essere stata bombardata di domande sui social, ha replicato: “Sai qual è la cosa incredibile? È che non c’è nulla di truccato, ma gli altri vogliono farlo credere. E se qualcuno tenta di infangarlo per motivi che ormai non capisco più, lo facesse”. Poi, in risposta a chi le dice che non vede l’ora che finisca l’Isola, ha risposto: “Io, invece, non vedo l’ora di andare in onda lunedì”.

Insomma, l’edizione di quest’anno è stata piuttosto movimentata…

Anna Rossi, Ilgiornale.it