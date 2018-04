Marco Luci racconta lo scontro in diretta tra Al Bano e Lecciso, avvenuto durante “Storie italiane”

Tutti parlano di quello che è accaduto a Storie Italiane. Ossia della telefonata di Al Bano che sancisce definitivamente e irreparabilmente la fine con Loredana Lecciso. In queste ore si sta dicendo di tutto, si stanno esibendo le congetture più assurde. La verità, vera e non quella mediatica, la conoscono solo i diretti interessati. I media espongono tanti sguardi sulla vicenda. Noi vi proproniamo uno sguardo particolare. A nostro avviso il più eminente, perché è di un signore che conosce la tv pollice per pollice. Si tratta di Marco Luci, autore tv che ha un curriculum ricco ed invidiabile: ha lavorato negli storici programmi di Paolo Bonolis e nelle più note edizioni di Miss Italia. Seguite l’avvincente e intrigante racconto di Luci, sul caso di stamattina. Avrete modo di leggere un punto di visto diverso, di un addetto ai lavori.

(Marco Luci) Questa mattina su Rai1, nel corso del seguitissimo programma Storie italiane condotto con serietà e professionalità dalla brava Eleonora Daniele, ad un certo punto è sceso il gelo in studio. All'improvviso è giunta inaspettata, una telefonata di fuoco di Albano Carrisi che ha fatto finalmente (e speriamo definitivamente) chiarezza sulla difficile situazione con Loredana Lecciso.

Ma andiamo con ordine. Ad inizio puntata Eleonora Daniele manda in onda un paio di servizi, registrati sabato sera dall’inviato Domenico Marocchi, sul successo di Ballando con le Stelle dovuto all’esibizione della coppia Albano Carrisi e Romina Power, eccezionalmente ‘ballerini per un notte’ per Milly Carlucci. Come ben sapete, Ballando ha battuto con 4.325mila spettatori e il 23,06% di share la prima puntata di Amici di Maria De Filippi (che si è fermata al 20.77% di share e 3.996mila).

Al termine dei due servizi e dopo alcuni interventi in studio del direttore di Nuovo Riccardo Signoretti e di don Bruno Fasani, arriva la telefonata in diretta di Albano che tende a chiarire con Signoretti la sua posizione ed il suo rapporto con Romina Power: “Siamo solo ottimi compagni di lavoro, tra noi c’è grande sintonia professionale ed è colpa dei giornali che vogliono vedere sempre male anche là dove male non c’è, di sicuro c’è chi ci specula sopra”.

Poi alla domanda di Signoretti, sulla ‘ambigua’ situazione con Loredana Lecciso arriva la ‘bomba’ di Al Bano: “Con Loredana non ci parliamo. Da dicembre è uscita di casa e vive a Lecce. Non ho altro da aggiungere”.

Eleonora Daniele prova a fare chiarezza, a calmare gli animi e provare a capire qualcosa di più da Albano su questa complicata vicenda, che tiene con il fiato sospeso un po’ tutti ormai da mesi: esattamente dalla famosa tournée in Canada di Al bano e Romina Power. Ma, proprio in quell’istante, arriva anche la telefonata di Loredana Lecciso “Ciao Eleonora, scusa ma voglio intervenire per il bene dei miei figli. Al Bano lo sa, a lui voglio molto bene. È un periodo difficile. Al Bano, perché non proviamo a parlarci, ad aiutarci?”.

A questo punto Al Bano, decisamente indispettito dalla telefonata della Lecciso, chiede scusa alla Daniele e tronca la telefonata.

Eleonora Daniele ringrazia Loredana Lecciso e chiude la telefonata invitando i due a parlarsi, a chiarirsi, soprattutto per il bene dei figli Bido e Jasmine.

Ma Al Bano si ripresenta nuovamente al telefono per chiarire definitivamente la situazione: “Non abbiamo nulla da dirci. Ci siamo già chiariti. Io e lei sappiamo bene come stanno le cose. È il momento di scrivere la parola fine a questa storia”. Sicuramente questa ‘telenovela’ non finirà qui. All’orizzonte c’è chi tifa per un ricongiungimento della storica coppia Al Bano e Romina Power.

Ma non bisogna dimenticare un particolare significativo: in questa storia, sono coinvolti anche i figli di Al Bano e Loredana Lecciso.

Bisogna comunque aggiungere che Al Bano non ha mai voluto sposare Loredana Lecciso e sempre nella diretta di questa mattina ha fatto chiaramente capire di sentirsi in colpa “per aver scelto di mettersi con una di nome Loredana”… Domani Eleonora Daniele probabilmente ci aggiornerà sul ‘caso Albano’. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa di tutto ciò la saggia Donna Jolanda, madre del cantante di Cellino.