Serena Grandi: “Con mio figlio, ho fatto la liposuzione e sono felice”

Il grande argomento di dibattito, nello studio di Domenica Live, è la chirurgia estetica. Gli ospiti di Barbara D’Urso ne hanno parlato, tra convinti sostenitori come Serena Grandi, suo figlio Edoardo Ercole e Raffaello Tonon, ma anche grandi scettici, come l’ex tronista Daniele Interrante. In particolare, Serena Grandi e il figlio hanno raccontato dei ‘ritocchini’ a cui si sono prestati e anche di essere riusciti a convincere Corinne Cléry, da sempre molto scettica sulla chirurgia estetica, a sottoporsi ad un piccolo intervento. L’effetto della liposuzione sull’attrice e sul figlio avuto da Beppe Ercole, poi marito in seconde nozze di Corinne, deve aver convinto l’attrice francese ad affidarsi alle mani di un chirurgo esperto come il dottor Pietro Lorenzetti.

Ilmattino.it