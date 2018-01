The Jetsons. Confermata ufficialmente la serie tv live action

Dopo i rumors usciti questa estate, la serie tv live action ispirata ai Jetsons è stata ufficialmente confermata da Channing Dungey, presidente di ABC Entertainment che ne ha data l’annuncio durante il panel del network al Television Critics Association press tour. La serie verrà diretta e prodotta da Robert Zemeckis e molto probabilmente verrà girata in live studio di fronte ad un pubblico. “Il team di produzione si è già incontrato con Zemeckis ed il resto del gruppo. Hanno avuto alcune idee veramente buone ma non so ancora bene i dettagli perché non ho ancora letto lo script e non vogliono dirmi molto finché quest’ultimo non sarà ultimato.” The Jetsons è una serie a cartoni animati di Hanna-Barbera, che racconta le avventure quotidiane di una famiglia del futuro, i Jetson (da cui il nome della serie nella lingua originale). Fu mandata in onda per la prima volta negli Stati Uniti dal 23 settembre 1962 e il 3 marzo 1963.

