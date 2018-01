Stasera 21.25 su Rai1 secondo episodio di Romanzo Famigliare

Secondo appuntamento in prima serata con la fiction diretta da Francesca Archibugi. Mentre Micol è disperata perché non vuole il bambino, Agostino ed Emma fanno i conti con la gravidanza della figlia e con i problemi del loro rapporto. Emma riprende a frequentare Giorgio, suo vecchio fidanzato, ed Agostino è geloso. Emma, intanto, accetta la richiesta del padre di diventare Presidente della Fondazione Liegi, riavvicinandosi così alla sua famiglia. Non sa, però, che suo padre ha dei progetti segreti che la riguardano…

Tv, Sorrisi&Canzoni