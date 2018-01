A Pomeriggio 5 c’è stata una furiosa lite tra Riccardo Signoretti e Antonella Mosetti

Nella puntata di Pomeriggio 5 è andata in scena una lite tra Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, e Antonella Mosetti. Lei stava raccontando di come la sua ultima storia d’amore sia finita male quando il direttore l’ha attaccata dicendo: “Parla meno con i giornalisti e di più con i tuoi fidanzati e forse le storie durano di più”.

Nemmeno a dirlo, gli animi dei due opinionisti si sono immediatamente scaldati. La Mosetti ha replicato: “Sei un criceto, vatti a rifare il naso per la terza volta”. E ancora: “Odi le donne perché vorresti essere donna, fatti crescere qualcosa che non hai“. “Tua figlia è stata più dal chirurgo che a scuola, stai zitta che ti fai mettere il fertilizzante in testa“, replica Signoretti.

