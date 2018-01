Serial K – Le serie Tv in Radio – Episodio 12 (s04) – Speciale recuperi invernali: “Nell’Occhio del Riciclone”

Ed eccoci qua, prima puntata del 2018! Dopo l’abbuffata di lenticchie e #serietv, Serial K – Le serie tv in radio torna con “Nell’Occhio del Riciclone”, una puntata #speciale dedicata al recupero di tutti quei titoli che sono arrivati sotto l’Albero e di cui non abbiamo ancora parlato, quelle #serietv iniziate alla fine del 2017 e che si sono accavallate tra loro come lunghe gambe sottili. Un po’ come: “Eeeh, ci siamo dimenticati il formaggio…” a fine pasto, dopo il dolce. Parleremo della 4^ stagione di BlackMirror, che sta già facendo discutere tutti neanche fossero i piani nucleari della CoreadelNord, della 4^ di PeakyBlinders, dello spettacolare colpo di reni di un redivivo MrRobot, dell’esordio felicissimo di Dark e TheMarvelousMrsMaisel e saluteremo PeterCapaldi con il suo ultimo ChristmasSpecial di DoctorWho. Non sta a noi dirlo, ovviamente, ma sembra proprio un ritorno alla grande! Serial K – Le serie tv in radio torna il 15 Gennaio con una puntata dedicata alle serie “Happy Days”, nel 43° anniversario dell’esordio di una delle nostre serie preferite di tutti i tempi! Parleremo di famiglie disfunzionali, di grandi amori passionali, di relazioni strane, parleremo di amicizia amore e sesso. Insomma, della vita. Vi aspettiamo allora a “Calci in Bocca alla Romana”!

