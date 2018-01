Rai Radio 1 rivoluzione lo storico studio G1A

Torna in onda, completamente rinnovato, lo studio G1A di Saxa Rubra. Nasce così «una nuova era per il giornale radio»

Un nuovo studio per la radiovisione. Torna in onda, completamente rinnovato, il G1A, lo studio principale di Rai Radio 1 del Centro di produzione di Saxa Rubra, a Roma. Un luogo fisico in cui gli ascoltatori potranno vedere la redazione all’opera, la regia e tutto il grande lavoro che c’è dietro ad un programma d’informazione.

Sono stati posizionati dieci chilometri di cavi e fibre ottiche, cinque monitor al plasma, sei telecamere Ultra Hd (quattro in studio e due in regia) e un mixer video da dodici canali che consentirà l’ingresso da ogni sorgente (satellite, pc, skype, smartphone, tablet…) e la possibilità di collegarsi in modalità audio/video con ogni studio e in ogni angolo del mondo. «Nasce così – afferma il direttore del Giornale radio Rai Radio 1, Gerardo Greco – una nuova era per il giornale radio», che da lunedi ha tre ulteriori dirette, alle 9, alle 16 e alle 17.

«L’obiettivo finale – spiega Greco – non è diventare una piccola televisione ma una grande radio dei tempi moderni, in grado di interagire e interfacciarsi con ogni piattaforma».

Così Radio 1 sarà pronta ai prossimi passaggi: lo «sbarco» sul digitale terrestre, entro giugno 2018, e il lancio del primo giornale radio su misura dell’ascoltatore. Da metà febbraio, infatti, attraverso l’app di Radio Rai si potrà creare il proprio notiziario su misura.

«Il programma si chiamerà YouRadio1 e permetterà ad ogni ascoltatore di creare il proprio giornale radio, selezionando la durata e gli argomenti delle notizie che più interessano. Un algoritmo creerà così un audio con le notizie più aggiornate, magari da ascoltare proprio nei dieci minuti che abbiamo fra casa e ufficio: saremo i primi in Europa a proporlo, offrendo così ai nostri ascoltatori un nuovo importante mezzo, oltre alla garanzia di ascoltare solo notizie affidabili e verificate», spiega Greco, sottolineando l’impegno quotidiano dell’emittente «contro le fake news. E il fatto di poterci vedere all’azione nel nuovo studio sarà un’ulteriore garanzia sul nostro operato».

Noemi Penna, La Stampa