Ecco qual è la serie tv più amata del mondo

Se qualche tempo fa Netflix aveva annunciato che la serie TV più amata dai suoi utenti era “Una mamma per amica” ora le cose sono cambiate. Anche perchè a questa notizia moltissimi utenti avevano risposto che in realtà la serie TV più amata di sempre era Game of Thrones. Davanti a questa stizza degli utenti una ricerca scientifica di sociologia alla fine ha deciso di approfondire questa passione nei confronti della serie TV Il trono di spade. I risultati così confermano che questo è senza dubbio il prodotto di intrattenimento televisivo più apprezzato di sempre. Lo studio è stato commissionato da Steve Mitchell a capo della sezione TV product Management di Samsung UK e ha preso in esame circa 2000 adulti ai quali è stato chiesto di esprimere le proprie preferenze in merito alle serie TV e a ciò che guardavano normalmente in televisione. Il cambiamento che è emerso è netto perché ognuno di noi oggi può guardare tutto quello che vuole, come vuole, quando vuole proprio grazie a un’offerta incredibile. I risultati della ricerca incoronano Game Of Thrones. Alla fine però ad aver conquistato tutti i consensi è stata senza dubbio Game of Thrones la serie tv della HBO che è praticamente considerata la serie TV migliore di sempre. Intanto proprio in quei momenti in cui si scopriva che questa serie TV era una delle preferite del mondo la HBO ha reso nota una news che aspettavano tutti: l’ottava stagione dello show verrà trasmessa al inizio 2019 anzichè alla fine del 2018 e quindi a breve inizieranno anche le riprese degli ultimi sei episodi della saga così coinvolgente. Le altre serie tv più amate del mondo: la ricerca però ha dato anche altri risultati perché ora sappiamo che la medaglia d’argento, tra i prodotti più amati della TV, è andata a Breaking Bad al terzo posto c’è Downton Abbey e al quarto posto invece abbiamo The Walking Dead.

