Filmauro approda nel mondo delle serie tv

La società dei De Laurentiis va oltre i film, la distribuzione e i diritti tv per il suo portafoglio

La Filmauro di Aurelio (il presidente) e Luigi (il figlio) De Laurentiis sta cambiando pelle nel suo business cinematografico, che peraltro pesa appena per il 13% sui conti del gruppo (il resto, infatti, arriva dalla squadra di calcio del Napoli).

Per quanto riguarda la produzione di film per il cinema, lo schema di Filmauro rimane più o meno uguale, con un cinepanettone a Natale (quest’anno Super vacanze di Natale, un flop disastroso che ha incassato solo 392 mila euro prima di essere ritirato dalle sale) e un film, di solito di Carlo Verdone, verso gennaio-febbraio (l’11 gennaio esce il bel Benedetta follia).

Poi ci sono un po’ di film distribuiti da Filmauro, con una sublicenza con Universal. E, infine, i diritti pagati dalle varie tv per poter trasmettere i titoli del ricco portafoglio storico di Filmauro. Ma la quarta gamba su cui punta molto Luigi De Laurentiis è quella rappresentata dalle serie tv, e dalle nuove forme di distribuzione dei contenuti introdotte dalle piattaforme in streaming.

«È vero», spiega Luigi De Laurentiis a ItaliaOggi, «in Italia stiamo lavorando a una serie tv con Carlo Verdone. Siamo in fase di scrittura, per un prodotto di genere commedia, e poi la cederemo al migliore offerente. Negli Stati Uniti, invece, stiamo lavorando a quattro serie tv di respiro internazionale, non pensate per il mercato italiano e non concentrate sull’Italia: sono due thriller, una serie in costume e una su una blogger del sesso. Anche qui siamo in una fase di scrittura, e poi vedremo chi sarà interessato. D’altronde», prosegue De Laurentiis, «le nuove piattaforme aprono mille opportunità in più per noi produttori. In Italia anche TimVision con Vivendi sta crescendo tantissimo; l’operazione Disney-Fox darà più respiro a Hulu e alle loro iniziative in streaming. E poi ci sono Netflix, Amazon prime video, ecc. Tutte cose nuove, che ci consentono di entrare in settori che noi non stavamo cavalcando. Filmauro negli ultimi anni, come produttore, si è concentrato solo sul genere commedia perché è un evergreen, ci dobbiamo autofinanziare e quindi è stata una scelta quasi obbligata di mercato. Ma abbiamo distribuito oltre 300 titoli, di ogni genere. Le serie tv ci permettono di esplorare generi diversi. Una serie tv è un film di 12 ore, si amplia la struttura narrativa, si modifica il genere, ma il mestiere è quello». Oltre ai nuovi generi, le piattaforme in streaming rivoluzionano pure le modalità distributive dei film. Nel senso che la sala cinematografica non è più un passaggio obbligatorio: «E’ così. Lo schema Netflix», sottolinea Luigi De Laurentiis, «apre scenari diversi perché loro si tengono il 100% dei diritti, e al produttore non rimane più nulla di proprietà. Netflix ora spinge anche su film che non vanno in sala, ma direttamente sulla piattaforma. Accade per Bright con Will Smith, o per The Irishman di Martin Scorsese. D’altronde Netflix è un gigante che ha introdotto nuovi linguaggi, e pensa, quindi, anche a nuove forme di distribuzione del prodotto, non ci vedo nulla di male. Attraverso Netflix noi capiamo anche come si modificano le abitudini di fruizione dei contenuti da parte degli utenti. E per noi produttori questo è fondamentale, è un benchmark».

Tanto per dare una idea dei conti di Filmauro, il bilancio consolidato del gruppo chiuso al 30 giugno 2016 riporta ricavi pari a 187,1 milioni di euro (+13,1% sul 2015), di cui 157,1 milioni arrivano dalla squadra di calcio del Napoli (in crescita del 9% sul 2015) e solo 24,3 milioni dal cinema (+40%). Il botteghino vale appena 2,7 milioni di euro, mentre 6,1 milioni sono frutto della distribuzione di film e 12 milioni dei diritti pagati dai vari broadcaster televisivi per trasmettere i titoli della Filmauro. Gli utili consolidati sono pari a 973 mila euro, rispetto ai 10,5 milioni di perdite del 2015.

Claudio Plazzotta, ItaliaOggi