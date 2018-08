Stasera non perdete, su Rai1, il nuovo appuntamento con “Superquark”

Nuovo grande appuntamento con Superquark stasera alle 21.25 su Rai1. Apre come sempre la serata del programma di Piero Angela un nuovo viaggio nel pianeta blu. Questa volta il quarto episodio della II serie di Blu Planet della BBC porterà i telespettatori nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. E dove gli animali di terra vengono a contatto con quelli marini. Una specie di incontro tra due mondi che appartengono a epoche evolutive diverse, e che si ritrovano di fronte. Si vedrà come i leoni marini delle Galapagos riescono a intrappolare enormi tonni, ma anche come certi pesci che abbiano imparato a vivere sulla terraferma, usando la coda come una molla per saltare di roccia in roccia. Le immagini mostrano poi come la forza del mare abbia modellato le coste, con onde a volte alte 30 metri, creando splendide sculture nelle scogliere, con pareti a picco diventate un affollatissimo condominio di colonie di uccelli marini.

Come funziona la nuova tecnica genica, per sconfiggere i tumori modificando geneticamente le cellula del sistema immunitario? Giovanni Carrada e Giulia de Francovich sono andati al Bambino Gesù per mostrarlo a Superquark.

Durante i lavori per la posa di un gasdotto nel territorio di Gambolò, in provincia di Pavia, è venuta alla luce la prima di una serie di sepolture degli antichi Longobardi. Poi ne state scoperte e scavate altre 27. Giampiero Orsingher è andato a seguire gli scavi e racconta così dei Longobardi a Pavia.

Qualche anno fa la notizia aveva fatto scalpore. Un’impresa olandese aveva messo a punto una bistecca artificiale in laboratorio senza bisogno di macellare animali. Oggi start up in USA ed Europa stanno lavorando alla bistecca artificiale. Gli inviati di Superquark sono andati a fare il punto della situazione.

Trapianto di valvole: quando una valvola del cuore non funziona spesso è necessario sostituirla. Ma è possibile avere valvole che durino per sempre? I primi risultati di un progetto europeo nel servizio di Paolo Magliocco e Daniela Franco.

Esiste la vita nello spazio? Marco Visalberghi e Barbara Bernardini sono andati negli Stati Uniti per seguire un esperimento della Nasa, che mostra come gli ingredienti necessari alla nascita della vita sono disseminati ovunque nell’universo.

Ogni volta che usiamo l’automobile soffochiamo il pianeta con la sua anidride carbonica. In soccorso del pianeta arriva oggi una nuova tecnologia che promette di assorbire il CO2 in eccesso comportandosi come una vera spugna. Marco Visalberghi e Barbara Bernardini sono andati negli Stati Uniti per vedere come funziona.

Le rubriche di Superquark: “Questione di ormoni” – il professor Emmanuele Jannini parlerà uso e dell’abuso degli androgeni; “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, cos’è il diritto d’autore? Si scoprirà come è stato inventato il copyright; “Psicologia delle bufale”: Massimo Polidoro, segretario del CICAP, parlerà delle bufale nelle diete. Tutte le truffe sull’alimentazione. Infine con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la scienza in cucina”, si parlerà di Fast food e di obesità infantile.