Mediaset: Melaverde con Edoardo Raspelli conquista la Vallagrina

Domenica 13 maggio su canale 5, ore 11.50, Edoardo Raspelli per “Le Storie di Melaverde” ci farà di nuovo prendere per mano dalla passione e dalla determinazione di una famiglia che, una quindicina di anni fa, anche un po’ in controtendenza rispetto a quello che accadeva all’epoca, ha creduto nelle potenzialità di una economia di malga totalmente biologica. Il che vuol dire allevamento di qualche bovino di razza Pezzata Rossa, produzione di un po’ di latte per fare formaggi nostrani e cremosi erborinati, un po’ di orto stagionale e qualche albero da frutta. Tutto biologico. E poi l’agriturismo, dove Leonardo e Marina ospitano chi vuole passare qualche giorno, o anche qualche ora, in un bel posto totalmente immerso nella natura. Di fianco alla malga, un altro dei fratelli, Marco, ha realizzato invece un ristorante agrituristico con la cucina tipica del posto, e salumi realizzati da lui; speck, pancetta e un salume molto particolare che vedremo lavorare: il salame di pancetta.

Un altro fratello ancora, Lorenzo, produce vino giù in valle con un’uva antica autoctona del posto, un lambrusco antico totalmente diverso da tutti gli altri.