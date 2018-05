Marco Bocci ricoverato all’ospedale di Perugia: come sta? Il messaggio dell’attore insieme a Laura Chiatti. Sta meglio il noto attore, dopo la febbre alta degli scorsi giorni

Tanto spavento per Marco Bocci. Il noto attore italiano è stato ricoverato negli scorsi giorni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il personaggio pubblico di origini umbre ha accusato della febbre molto alta, ed è stato quindi trattenuto per maggiori accertamenti. Il peggio sembrerebbe essere però passato, come ha fatto chiaramente capire lo stesso Marco, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. In compagnia della moglie, l’attrice Laura Chiatti, ha spiegato: «Allora ragazzi, tutto ok – dice con la compagna avvinghiata dietro di lui – sto qui qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto alla grande». Un video pubblicato sui social per tranquillizzare i fan, con tanto di commento dello stesso attore, “per non creare inutili panici…”.

CI SARA’ ALLA PROSSIMA PUNTATA DI AMICI?

Marco non aveva presenziato alla puntata di sabato scorso di Amici, sostituito dalla cantante Arisa, ed ora si è capito chiaramente il motivo. Dopo che i medici lo hanno visitato, hanno deciso di ricoverarlo nel reparto malattie infettive, riscontrando una meningocefalite da herpes, come riportato da PerugiaToday. A breve potrebbero arrivare le dimissioni, visto che Marco sarebbe in via di completa guarigione e si sente molto meglio, e a questo punto ci si domanda se nella prossima puntata del talent show di Mediaset, ci sarà o meno. Nel frattempo, il filmato pubblicato su Instagram ha superato quota 65 mila like in pochissimo tempo, a conferma dei moltissimi fan del bel Bocci.

Davide Giancristofaro Alberti, www.ilsussidiario.net