Su Youtube “Despacito” è il video più visto nella storia: oltre cinque miliardi di visualizzazioni

“See You Again” di Wiz Khalifa e “Shape Of You” di Ed Sheeran completano il podio. Ecco le 3 canzoni più cliccate di sempre sulla piattaforma americana

Ha fatto ballare un sacco di persone in Italia e nel mondo a ritmo di reggaeton. Ora il video che la rappresenta è il più cliccato di sempre su Youtube, dopo aver superato i 5 miliardi di visualizzazioni. Despacito, canzone di Luis Fonsi e Daddy Yankee, ha battuto la concorrenza di altre due canzoni molto apprezzate come See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Put (quasi 4 miliardi di visualizzazioni) e Shape Of You di Ed Sheeran (poco più di 3,4 miliardi).

1) Luis Fonsi, Despacito (ft. Daddy Yankee), Despacito

5.003.018.883 visualizzazioni

Un successo mondiale confermato dai risultati. Il brano è al primo posto nella classifica di vendita in Stati come l’Irlanda, la Spagna, la Germania, il Canada e l’Australia. Primato inedito anche nel Regno Unito dove in passato non è mai capitato che un brano spagnolo raggiungesse la vetta della classifica. Negli Usa è solo la terza volta nella storia della Billboard Chart che un testo proveniente dalla Spagna arriva al primo posto (prima di Despacito solo La Bamba nel 1987 e la Macarena nel 1996). Un brano dalle forte tinte sessuali. Basti considerare strofe come “Despacito, quiero desnudarte a besos despacito” (lentamente, voglio spogliarti lentamente con un bacio) o “Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos u que olvides tu apellido” (Fammi oltrepassare le tue aree di pericolo fino a farti urlare e a farti dimenticare il tuo nome). Il suo ritmo ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo che hanno creato una loro versione o parodia.

2) Wiz Khalifa, See You Again (ft Charlie Puth)

3.490.355.004 visualizzazioni

See You Again non è solo una composizione musicale del rapper statunitense Wiz Khalifa ma è anche la colonna sonora di “Fast & Furious 7”. Una canzone scritta in particolare come tributo a uno degli attori principali del film d’azione, Paul Walker, morto in un incidente stradale il 30 novembre 2013. Questo brano, secondo su Youtube solo dietro a Despacito, detiene sia il record di ascolti in un singolo giorno su Spotify (4,2 milioni) sia è il secondo video nella storia che raggiunge i due e i tre miliardi di visualizzazioni.

3) Ed Sheeran, Shape of You

3.415.243.231 visualizzazioni

Questo brano – dalle forti influenze tropical house, dancehall e R&B – è stato ideato da Ed Sheeran insieme a Johnny McDaid e Steve Mac. L’intenzione del cantautore britannico è quella di ricordare l’inizio dell’amore con la sua attuale fidanzata, Cherry Seaborn. Anche qui, come in Despacito, non mancano accenni alla componente fisica e sessuale. Una canzone che è anche finita tra le polemiche dato che Sheeran è stato accusato di plagio dal gruppo femminile hip-hop TLC. Secondo la band, la musica di Shape Of You è identica a una delle loro canzoni: No Scrubs. Dopo avere inizialmente negato la somiglianza, il cantante britannico ha deciso poi di aggiungere nei crediti ufficiali del brano – depositati presso l’ASCAP (in italiano “Società americana per Compositori, Autori ed Editori”) – anche Kandi Burruss, Tameka Cottle e Kevin Briggs.

Lorenzo Pastuglia, la Stampa