Stasera ci sarà, su Rai1, Fabio Fazio con “Che tempo che fa”

Stasera, alle 20.35 su Rai1, ci sarà nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio Che tempo che fa. Ospiti di questa puntata il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina, nonché candidato alla carica di segretario del PD alle elezioni del prossimo congresso previsto per il 21 aprile. Enzo Iacchetti torna a Che Tempo che Fa in scena con “Libera nos domine”, il suo nuovo spettacolo teatrale in puro stile Teatro-Canzone nel quale i monologhi su temi importanti come religione, amicizia, tecnologia e immigrazione, sono intervallati da canzoni di Guccini, Gaber, Iannacci e Faletti. Una puntata, questa di oggi, ricca di musica con una delle interpreti più note e poliedriche del panorama italiano: Loredana Berté. In attesa di presentare il suo nuovo album di inediti prevista per il 2018, la cantante – che ha dato voce ad alcune delle più famose canzoni italiane – canterà in studio due dei suoi grandi successi “Il Mare d’Inverno” e “Dedicato”. E poi ancora Biagio Antonacci giunto al suo venticinquesimo anno di carriera attualmente in radio con il singolo “Mio Fratello” estratto dall’album “Dediche e manie”, già disco d’oro. Il brano è accompagnato da un video girato da Gabriele Muccino con protagonisti Rosario e Beppe Fiorello. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.