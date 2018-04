Brad Pitt ha un nuovo amore. Anzi, no: è solo un flirt… per ora

Brad Pitt, 54 anni, è diventato molto amico di un’affascinante professoressa del MIT: Neri Oxman. Architetto e designer, Neri Oxman, 42 anni, ha origini israeliane, è divorziata e senza figli. Brad Pitt e Angelina Jolie si sono lasciati dopo 11 anni d’amore nel 2016. Qualche giorno fa è circolata la notizia che l’attrice stia frequentando “un bell’uomo, che sembra più grande di lei e che di mestiere fa l’agente immobiliare” come scrive Harper’s Bazar. E ora anche Brad Pitt sembra abbia trovato una nuova amica. Secondo fonti vicine a Brad Pitt l’attore per il momento vorrebbe solo trascorre più tempo con Neri per potersi conoscere meglio. Resta da aspettare per capire se tra i due nascerà qualcosa di più che di una forte amicizia.

