“Isola dei famosi”, Eva Henger contro tutti

A Dipiù Eva Henger torna a parlare dello scontro avuto in diretta con Alessia Marcuzzi.

La diretta dell’Isola dei Famosi aveva fatto parlare molto per quel faccia a faccia tra la naufraga e la conduttrice. Oggi, con una lettera aperta, la Henger si rivolge di nuovo alla Marcuzzi. Tornando ad attaccarla.

“Dopo le tue urla, quando c’è stata la pubblicità e sei uscita dallo studio, ho sentito distintamente, così come lo hanno sentito le persone che avevo al mio fianco, che mi hai gridato: ‘Ma guarda questa ***…’, aggiungendo una brutta parolaccia”, si legge nella missiva aperta. “Se scrivo è anche perché penso che il pubblico debba sapere che dietro i tuoi sorrisi, dietro il tuo sembrare così gentile, c’è una donna piena di rabbia”.

La lettera poi continua: “Alessia, mi spieghi perché io ho un camerino lontano da quelli di tutti gli altri? Per la precisione, prima di ogni diretta, mi cambio, mi preparo e mi trucco in una struttura esterna agli studi. Senza nessuno degli altri naufraghi. Completamente da sola. Come esiste il bullismo dei ragazzi, esistono anche forme di bullismo professionale e io, in questo caso, lo sto subendo”. La Henger dice di aver preso carta e penna per spiegare tutto sull’Isola dei Famosi“anche perché penso che il pubblico debba sapere che dietro i tuoi sorrisi, dietro il tuo sembrare così gentile, c’è una donna piena di rabbia”.

La polemica della Henger si rivolge però anche ad altri protagonisti dell’Isola. A Daniele Bossari, l’ex naufraga, scrive: “Mi hai attaccato fin dall’inizio, hai detto che stavo raccontando menzogne, che il canna-gate era frutto della mia fantasia. Sei stato sbugiardato e non ti sei mai degnato di chiedermi scusa”. Infine, la Henger si rivolge a Mara Venier: “Su Internet hai scritto che “ho la faccia come il c..o” – aggiunge – ma poi durante l’Isola dei Famosi ti sei scusata a telecamere spente. Però mi chiedo: perché non ti sei scusata in diretta, a telecamere accese? Chi ti ha bloccato?”.

Claudio Cataldo, Ilgiornale.it