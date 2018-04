Dopo le voci di crisi, la Hunziker fa una dedica romantica al marito: “Ti amo”

Michelle Hunziker ha voluto mettere a tacere le malelingue pubblicando su Instagram una dedica speciale per suo marito Tomaso: “Buon compleanno vita mia”

Sono giorni che non si parla d’altro che della presunta “aria di crisi” tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi.

Il settimanale Nuovo, infatti, aveva lanciato un’indiscrezione secondo la quale le cose fra i due non stessero andando per il verso giusto. “A pesare sull’armonia di coppia – si legge sulla rivista – sarebbe il temperamento aperto di Michelle Hunziker, opposto a quello, riservatissimo, del manager che viene da una famiglia molto lontana dal mondo dello spettacolo“. Insomma, Nuovo, li dava per spacciati: “Non dureranno a lungo”.

Ma la medaglia ha sempre due facce, così alle voci di Nuovo rispondo le foto di Chi che rivelano un’intesa indissolubile tra Trussardi e la Hunziker. Ma non solo. Per togliere ogni dubbio, qualche ora fa, la bellissima Michelle ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto, con tanto di romantica didascalia, per augurare un buon compleanno al marito. “Buon compleanno vita mia…ti amo”, scrive la Hunziker.

Nessuna crisi, quindi?

Anna Rossi, il Giornale