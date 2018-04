Al Bano ha battuto Maria De Filippi

(Tiziano Rapanà) Ve l’ho detto venerdì: non riesco a stare al vostro passo. Quello che, ieri, ha consegnato il primato degli ascolti ad Al Bano. So bene che avrei dovuto dire Milly Carlucci. Ma è stato Al Bano, l’elemento di attrazione principale. No, non è propriamente così. Correggo: Al Bano insieme a Romina Power. Loro, la coppia vedette dello spettacolo italiano, hanno espugnato il fiabesco luogo del trionfo imperituro di Maria De Filippi. Per conto di Milly Carlucci, mi direte, e non vi contesto. Ma sono loro che hanno combattuto e vinto la battaglia, sono loro che hanno ridato a Ballando con le stelle – dopo un tempo remoto – la gioia del trionfo. Quindi vanno a loro i miei complimenti per la sfida vinta. Milly Carlucci è stata abile a volerli come “ballerini per una notte”, ma il merito della riuscita è tutto loro. Concludo mostrandovi i dati che attestano la conquista di Al Bano e Romina. Ballando con le stelle ha conquistato 4.325.000 telespettatori (pari al 23.06% di share), mentre Amici ha attirato soltanto 3.996.000 telespettatori (pari al 20.77% di share).

