La super indiscrezione di Red Ronnie: “Tornerà il Festivalbar”

Lo scorso sabato, nel consueto appuntamento del Let’s spend Saturday night together (è un programma in onda il sabato notte nel simulcast OTT di Youtube, facebook e Twitter), Red Ronnie ha lanciato un’indiscrezione fenomenale: “Tornerà il Festivalbar”. Avete letto bene, ritornerà la storica kermesse musicale estiva inventata da Vittorio Salvetti. Certo l’invitante indiscrezione lanciata dal presentatore dona tante domande a cui – in questo momento – è difficile dare una risposta: quando tornerà? Dove tornerà? Nella storica collocazione di Italia 1 oppure su Canale 5 o in Rai? Quanto durerà? Chi lo condurrà?… Non ci resta che aspettare.