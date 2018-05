Cosa regalerà la Regina Elisabetta a Harry e Meghan per il matrimonio? La risposta vi lascerà di stucco

Quello della Regina Elisabetta sarà uno dei pochi doni materiali: Harry e Meghan rinunceranno alla lista di nozze per devolvere in beneficenza

In vista del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle non ci sarà una lista nozze: la coppia ha chiesto ai propri ospiti di devolvere il denaro in beneficenza piuttosto che ricevere il tradizionale dono. Ma la Regina Elisabetta, seppur garante delle organizzazioni di beneficenza istituite dalla Corona Inglese, non può (o meglio, non vuole) sottrarsi ai suoi doveri di capofamiglia. E ha in serbo per Harry e Meghan un regalo davvero speciale.

Quando toccò al primogenito di Lady Diana, il principe William, la Regina Elisabetta gli offrì come dono di nozze con Kate Middleton una tenuta di campagna, chiamata Anmer Hall, all’interno del Sandringham Estate di Norfolk (il luogo dove la royal family trascorre il Natale). Senza dimenticare naturalmente i titoli di Duca e Duchessa di Cambridge. Mentre Harry e Meghan saranno con grandissima probabilità elevati a Duca e Duchessa di Sussex, gli esperti reali suggeriscono anche quale delle proprietà della Corona Inglese possa essere destinata alla coppia.

Secondo Duncan Larcombe, scrittore ed esperto di protocollo reale, è molto probabile che la Regina Elisabetta scelga di donare ad Harry e Meghan il famoso York Cottage, anch’esso all’interno del Sandringham Estate. Tempo addietro vissero qui Re Giorgio V e la Regina Maria e, sebbene oggi il cottage sia attrezzato ad ufficio, fa comunque parte della storia della royal family inglese. Permetterebbe inoltre a Harry e Meghan di essere vicini a William e Kate quando questi risiedono ad Anmer Hall.

Intanto, Harry e Meghan hanno messo radici anche a Londra, più specificamente a Nottingham Cottage, che è parte di Kensington Palace. Tabloid d’Oltremanica riportano che questo cottage sia leggermente piccolo per gli standard della royal family: due camere da letto, un soggiorno, una camera da pranzo e due bagni. Un appartamento normalissimo, se non fosse che quello di William e Kate alla porta accanto fosse dotato di ben ventidue stanze. Ma forse, ad Harry, sta bene così: è il fascino del reale inglese senza trono!

Federica Caiazzo, Elle.it