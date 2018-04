Meghan Markle si sposa… due volte: sul set di “Suits” prima che a Windsor

Per salutare lʼattrice americana, che abbandona la serie tv, gli sceneggiatori di “Suits” hanno scelto di farla sposare con il suo coprotagonista…

All’altare in abito bianco per il fatidico sì… ma lui non è il principe Harry. Doppie nozze per Meghan Markle, che il 25 aprile, tre settimane prima del suo “reale” matrimonio, sposerà sul set di “Suits“, la serie tv di cui per sette stagioni è stata protagonista, il suo fidanzato e collega Mike Ross (Patrick Adams). L’attrice americana lascerà così la produzione nell’ultima puntata di stagione del telefilm per cominciare la sua nuova vita da principessa.

Gli sceneggiatori di “Suits” hanno scelto una maniera decisamente ironica per salutare Meghan: il suo matrimonio con il coprotagonista Patrick J. Adams, che come lei lascerà la serie a fine stagione.

Il 25 aprile, infatti, andrà in onda negli Stati Uniti l’ultima puntata di stagione della serie tv. Negli scatti pubblicati sul sito ufficiale di Usa Network si vede Meghan camminare verso l’altare con un lungo abito bianco al braccio di Patrick.

Tutto inizia e tutto finisce con un matrimonio quindi. E’ lo strano caso di Miss Markle. Che, tre settimane dopo le sue nozze finte, il 19 maggio, convolerà a quelle vere e “reali” con il suo principe azzurro, Harry d’Inghilterra.

Resta ancora il mistero, invece, su quale sarà il vestito che la Markle indosserà per le ben più importanti e ‘reali’ nozze con Harry al castello di Windsor. Ad applaudire, fuori dalla cappella, e questo dato invece si conosce già, ci saranno 2.640 “commoner” scelti da tutto il Regno.

