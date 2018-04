“Isola dei famosi”, Amaurys ha avuto un malore

L’ex campione di pallanuoto è stato portato via dall’Isola dei Famosi per alcuni approfonditi controlli medici. E vista la preoccupazione dei naufraghi la produzione ha voluto rassicurarli

La fame all’Isola dei Famosi è diventata insopportabile e sempre più naufraghi si stanno sentendo male e sono debilitati.

Dopo l’abbandono di Franco Terlizzi e i diversi svenimenti di Francesca Cipriani, anche Amaurys Pérez sta accusando il colpo. L’ex campione di pallanuoto, infatti, nelle ultime ore, ha avuto un malore. Così il naufrago dell‘Isola è stato portato via dalla spiaggia dove vive con gli altri personaggi famosi per alcuni accertamenti medici.

Dopo qualche ora di silenzio e grande preoccupazione da parte degli altri concorrenti ancora in gioco, “mi sento come un cieco senza bastone da quando non c’è Amaurys, un vuoto incredibile” ha commentato Alessia Mancini, la produzione ha inviato un comunicato per rassicurare i naufraghi. “Amaurys in questo momento sta effettuando approfonditi controlli medici in seguito al malore accusato ieri sera – si legge sulla pergamena -. Sta bene e potrebbe rientrare presto in gioco”.

Anna Rossi, Ilgiornale.it