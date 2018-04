Cannes, “Solo: A Star Wars Story” fuori concorso sulla Croisette

Lʼatteso spin-off dedicato ad Han Solo sarà proiettato in anteprima mondiale al Festival, anticipando lʼuscita ufficiale al cinema fissata per il 25 maggio

Sarà un’anteprima mondiale e i fan sono in trepidante attesa. “Solo: A Star Wars Story“, nuovo spin-off della celebre saga (il secondo dopo “Rogue One” del 2016), verrà proiettato al prossimo Festival di Cannes (8-19 maggio), anticipando l’uscita ufficiale al cinema fissata per il 25 maggio. Il film, diretto da Ron Howard, sarà fuori concorso nella selezione ufficiale.

Alden Ehrenreich sarà il protagonista e vestirà i panni di un giovanissimo Han Solo, ma nel cast troveremo anche Donald Grover nei panni di Lando Calrissian e poi Emilia Clarke e Woody Harrelson, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo.

Il film esplora le avventure del giovane Han Solo, uno dei personaggi principali della “vecchia” trilogia e del suo compagno d’avventura Chewbacca prima degli eventi di “Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza“, raccontando anche il loro primo incontro con l’altro celebre furfante e giocatore d’azzardo della galassia lontana lontana, Lando Calrissian.

Per “Star Wars” è il terzo red carpet sulla Croisette dopo il 2002 CON “Star Wars: Attack of the Clones” e il 2005, “Star Wars: Revenge of the Sith“. Il film d’apertura del Festival di Cannes quest’anno sarà invece “Everybody Knows“, un thriller psicologico diretto dal premio Oscar Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz.

Tgcom24