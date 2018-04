Domani tornerà il basket su Sportitalia

Domani non perdete il mezzogiorno a tutto basket di Sportitalia, che trovate al canale 60 del digitale terrestre.

Sportitalia trasmetterà in diretta ed esclusiva, alle ore 12 in punto, la partita Givova Scafati Basket-Bertram Derthona Basket Tortona valida per la 28° giornata del campionato maschile di basket Serie A2 Ovest Old Wild West. La telecronaca sarà affidata alla voci di Matteo Gandini e Carlo Ferrario.

Vi suggeriamo di non perdere questa opportunità di vedere il grande basket italiano in tv.