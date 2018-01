Con il sequel di “Bright”, Netflix rischia

Dopo il successo di visualizzazioni e le critiche negative, la piattaforma di streaming ha deciso di dare un seguito al film di David Ayer. Ne varrà la pena?

La decisione di Netflix di dare un seguito a “Bright”, il film di David Ayer con Will Smith e Joel Edgerton, non è una cosa da sottovalutare. È significativa sotto diversi punti di vista ed è importante per capire in quale direzione Netflix si sta muovendo.

Il sito americano “Birth. Movies. Death” ha sottolineato un punto fondamentale. “Bright” rappresenta il primo caso di cinema clickbait. Le recensioni, positive o negative, non hanno fatto altro che portare visibilità al film, invogliando gli abbonati – circa 109 milioni, a oggi – a guardarlo. Nel giro di un weekend, è diventato il film originale di Netflix più visto di sempre con oltre 11 milioni di visualizzazioni. Ha fatto meglio di “Okja” e di “War Machine” e ha vissuto una seconda vita grazie soprattutto a chi l’ha duramente criticato (“il peggior film del 2017” secondo IndieWire).

Da una parte, quindi, la decisione di Netflix di produrre un sequel di “Bright” è perfettamente comprensibile: ha avuto il successo, la visibilità e la fortuna che la piattaforma si aspettava dal suo primo blockbuster (oltre 90 milioni di dollari di budget). Dall’altra, però, resta evidente il rischio di un cortocircuito. Perché Netflix vive dei suoi abbonati: se può continuare a produrre nuove serie e nuovi film (e cedere, sempre di più, sui titoli non originali) è perché continua ad avere nuovi abbonati.

Quanti ne ha portati, se ne ha portati, “Bright”? Tutto, alla fine, si riduce a questo. Nell’effettiva capacità, o incapacità, del film di David Ayer di ripagarsi e di continuare a sostenersi. Di essere un titolo utile alla piattaforma e non nocivo. “Bright”, poi, mette in evidenza un altro aspetto di cui in molti, in queste ore, stanno parlando: l’evidente sovrapproduzione della piattaforma di streaming. Ci sono più titoli, a oggi, di quanti le persone – gli abbonati – possano vedere. La cosa di per sé non è necessariamente un male: anche questo serve per riempire il catalogo e per rendere Netflix indipendente dai titoli non originali. Ma sono soldi. Molti soldi. Soldi a cui – e ritorniamo al caso, fondamentale, di “Bright” – non si riesce a dare seguito, non così chiaramente almeno.

Netflix è nel pieno della sua “rivoluzione”. Scardinare il sistema produttivo e distributivo esistente, fare guerra – letteralmente, a volte – all’industria cinematografica; non voler essere l’ennesima televisione on demand, ma volersi sostituire ai grandi servizi di intrattenimento a basso costo (come Youtube). Qualunque scelta, adesso, può essere decisiva. Sulla carta, Netflix continua a crescere: aumento d’abbonati contro ogni aspettativa, aumento del valore delle azioni; quadrimestri positivi. I competitor, però, sono sempre di più. Ora c’è anche il rischio – che metterebbe un freno alla rivoluzione di Reed Hastings – di acquisizione (al rumor di qualche giorno fa dell’intenzione di Apple di comprare Netflix non ha fatto seguito alcun commento ufficiale). E i grandi network, come Hbo e FX, continuano a puntare su una strategia più a lungo termine: pochi prodotti, qualità prima di quantità, messa in onda settimanale.

“Bright” è la testa di ponte che Netflix ha scelto per fare il grande passo. È il suo primo blockbuster. È l’ennesimo esperimento costoso. La prova del 9, forse, prima di “The Irishman” di Martin Scorsese (genere totalmente diverso, oltre 120 milioni di dollari di budget). Un sequel significa continuare a sfidare le major cinematografiche su quello che, in questi anni, gli sta riuscendo meglio: il film-evento. Sarà interessante, a questo punto, capire di quanto “Bright” ha fatto crescere – se l’ha fatto crescere – il numero di abbonati di Netflix, e sarà anche interessante vedere in che modo la rottura tra critica, pubblico e produttore influenzerà non solo le prossime release di Netflix ma pure il mercato. “Bright 2”, che non vedrà alla sceneggiatura Max Landis, è un rischio. Forse anche più grande del primo film. La domanda è: ne varrà la pena?

Gianmaria Tammaro, La Stampa