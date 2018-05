Rihanna (forse) si sposa! E questo è tutto quello che dovete sapere sul suo fidanzato (miliardario)

No, il loro amore non è nato in un hopeless place

Rihanna è pronta a mettere la fede al dito? Rihanna si sposa? A rivelarlo è il magazine statunitense HollywoodLife, che ha dichiarato che Rihanna e Hassan Jameel, con cui fa coppia fissa da circa un anno, avrebbero iniziato a considerare l’ipotesi del matrimonio. “Hassan non le ha ancora fatto ufficialmente una proposta, ma si sta muovendo in questa direzione, e Rihanna risponderà sicuramente di sì. È follemente innamorata di lui”, ha rivelato alla testata una fonte vicina alla popstar. “Così come Rihanna, ha la sua associazione charity e svolge molto lavoro filantropico. Lei lo ammira molto per questo, è un vero principe azzurro”.

Hassan Jameel, il fidanzato di Rihanna, ha 29 anni (lei ne ha 30) ed è l’erede della quarta famiglia più ricca del mondo arabo secondo Forbes, con un patrimonio stimato intorno agli 1,8 miliardi di euro. Il loro business risiede principalmente nel fatto di essere i concessionari esclusivi delle auto Toyota in ben 8 Paesi. Così come Rihanna, anche Hassan ha fondato un’associazione umanitaria, la Community Jameel, ma al contrario della popstar ha già alle spalle un matrimonio. Nel 2012, l’ereditiero aveva sposato a Parigi la curatrice d’arte Lina Lazaar, ma l’avrebbe lasciata poco tempo dopo aver conosciuto Rihanna. Dopo le storie naufragate con il rapper Chris Brown (che la maltrattava) e il chiaccheratissimo flirt con il collega Drake, la cantante delle Barbados avrebbe finalmente (ri)trovato la sua stabilità emotiva. Non ci resta che attendere la data del lieto evento!

Elle.com