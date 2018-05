Grande Fratello: Aida Nizar non ha 42 anni? “Potrebbe aver falsificato i documenti”

ROMA – Ma quanti anni ha realmente Aida Nizar? Se lo chiedono in tanti dopo che sulla concorrente del Grande Fratello si sono accesi i riflettori a causa degli incresciosi episodi della scorsa settimana.

Aida era finita al centro del dibattito sul web dopo che è stata letteralmente bullizzata dagli altri abitanti della casa, arrivando così alla squalifica di Baye Dame che più di tutti aveva reagito in malo modo alle provocazioni della spagnola.

A sollevare dubbi sulla sua effettiva età è stata la trasmissione Mattino 5, condotta da Federica Panicucci. In studio si è parlato di documenti falsi che la concorrente avrebbe prodotto per partecipare al programma.

Aida potrebbe avere in realtà 52 anni, ben 10 in più di quelli che afferma di avere. E a detta di molti il fisico della Nizar non mente. Del resto già nelle scorse settimane si era parlato del passato “galeotto” della concorrente. In realtà Aida non è mai stata in prigione ma è vero che ha dovuto rispondere dinanzi alla legge di un qui pro quo dovuto proprio alla sua presunta data di nascita.

Blitzquotidiano.it