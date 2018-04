Anna Tatangelo ha vinto la gara di “Celebrity Masterchef”

Si chiude col trionfo di Anna Tatangelo la 2° edizione di Celebrity MasterChef Italia, lo spin-off del cooking show più amato della tv, in onda su Sky Uno HD, che mette ai fornelli 12 personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, uniti dalla passione per la cucina.

Con il menù degustazione mare e monti dal titolo “Delicata follia”, la cantante di Sora ha infatti vinto sull’altra finalista, Orietta Berti, con “Il menù dell’Orietta” che ricordava i profumi della primavera. “Sono felicissima e dedico questa vittoria a me stessa, per il percorso personale fatto che ha premiato la vera Anna – ha dichiarato la vincitrice – Non pensavo potesse uscire fuori così la mia personalità”.

Sebbene entrambe abbiano preparato dei piatti degni di un ristorante stellato, alla fine i tre temuti giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo hanno deciso di premiare la determinazione e il pizzico di follia di Anna Tatangelo, che si è aggiudicata il titolo e 100.000 euro in gettoni d’oro da donare in beneficenza: “Ho deciso di dedicare il premio a due realtà a cui tengo molto: l’associazione ‘Doppia Difesa’ a tutela delle donne vittime di violenza e l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma”. Anna Tatangelo, classe 1987, cantante, moglie e mamma. Ha imparato a cucinare dalla mamma e dalla zia, soprattutto piatti della tradizione campana, ma si dedica anche alla ricerca di ricette on line e non perde occasione per “rubare” spunti agli chef con cui le capita di entrare in contatto.

Adnkronos