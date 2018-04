Stasera, alle 23.05 su Rai3, ci sarà il debutto televisivo di Brunori Sas

Dario Brunori (meglio conosciuto come Brunori Sas), cantautore calabrese, esponente simbolo della nuova scena musicale italiana, è un artista che riesce a coniugare naturalmente scrittura poetica e leggerezza formale, autorevolezza musicale e senso dell’ironia, con uno stile unico nel suo genere. Dopo un anno di grandi successi e riconoscimenti da pubblico e critica, Dario traspone la sua poetica sul piccolo schermo con una serie di appuntamenti dal titolo “Brunori Sa”. Una tv intelligente, divertente, in cui stile, cultura, poesia, ironia, musica, e approfondimento convivono in un’idea di televisione nuova.

Partirà infatti da stasera, in seconda serata su Rai3 alle 23.05, “Brunori Sa”, un racconto in cinque episodi sui desideri, sulle paure e delle apparenti contraddizioni della generazione di mezzo a cui appartiene. Un viaggio per il nostro paese fatto di incontri, luoghi, parole e musica, sempre in bilico tra leggerezza pensosa, autoironia, sano ottimismo e amaro disincanto. Cinque piccoli racconti per immagini che aiuteranno a tracciare il profilo di una società liquida in costante mutamento. Un linguaggio inedito che passa attraverso dialoghi con nomi noti e persone incontrate lungo la strada, riflessioni mai banali e allo stesso tempo leggere che si intrecciano in cerca di risposte. Una tv completamente nuova in cui Dario Brunori si confronta con i suoi interlocutori e si cimenta con grande ironia nel ruolo di “conduttore” mantenendo il suo caratteristico approccio cantautorale. Cinque temi esistenziali come la Salute, la Casa, il Lavoro, le Relazioni e Dio, e un grande punto interrogativo. Perché sapere di non sapere, in fondo, è proprio quello che “Brunori Sa”.