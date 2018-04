Le “Meraviglie” di Alberto Angela conquistano il mondo

“La vera sorpresa di quest’anno è Alberto Angela che parla in inglese per oltre un’ora conquistando una platea di buyers venuti da tutto il mondo”. È così, spiega Gian Paolo Tagliavia, ad di RaiCom, che ‘Meraviglie La penisola dei tesori’ di Rai1 si prepara a volare all’estero raccontando il patrimonio italiano, titolo boom degli Screenings Rai, l’annuale appuntamento che presenta ai buyers internazionali le ultime novità di prodotto e fino al 7/4 riunisce a Matera “oltre 100 compratori” dalle tv di tutto il mondo. “Abbiamo mostrato una versione molto condensata di 25 minuti del programma di Alberto Angela – spiega Tagliavia – Disponibili oggi abbiamo la serie da sei puntate già trasmessa in Italia di Meraviglie e le Notti a… con San Pietro, Firenze e Uffizi e Venezia. E si sta lavorando a Pompei. Ci aspettiamo di distribuirlo almeno in 20-30 paesi, ma soprattutto ora vogliamo fare un passo in più e ‘pensare’ già il prodotto internazionalmente”, girandolo “direttamente anche in inglese e francese”.

ANSA