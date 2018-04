Beppe Grillo potrebbe presto tornare a fare il suo mestiere di comico in tv, e direttamente sulla rete ammiraglia della Rai. Non solo: ad affiancarlo su RaiUno ci sarebbero altri due grandi personaggi della televisione e della musica italiana: Adriano Celentano e Mina. Ad anticiparlo è lo storico autore televisivo Carlo Freccero, in un’intervista a “spns.it”.

«È un sogno che sta per diventare realtà», ha raccontato il consigliere d’amministrazione Rai, spiegando che il programma a cui lui stesso sta lavorando si chiamerà “Il domani: paradiso o inferno?”, e si avvarrà anche della partecipazione di Mina, che interverrà come voce fuoricampo.

«Grillo tornerà a fare il futurologo – racconta ancora Freccero – mentre Celentano la voce della decrescita». Insomma, un “tris d’assi” che avrebbe del clamoroso.

In particolare, nell’intervista riportata da “spns.it” si legge:

Che ruolo vorrebbe avere nel futuro della Rai?

«Per colpa del Vaticano e del centro sinistra democristiano non sono mai arrivato alla direzione di Raiuno, ma finalmente oggi ho una cosa su cui sto lavorando. È una notizia che do in anteprima a lei».

La ascolto…

«Sto lavorando a un programma su Raiuno con Grillo, Celentano e la voce fuoricampo di Mina. Il titolo sarà Il domani: paradiso o inferno? in cui Grillo torna a fare il futurologo, mentre Celentano la voce della decrescita. È un sogno che sta per diventare realtà. Per adesso non posso dire di più».

Ilmessaggero.it