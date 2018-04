Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio mi chiamò alle due di notte per dirmi che si era innamorato di Carlotta”

Rita Dalla Chiesa ha spiegato il motivo per cui dopo anni, nonostante la separazione da Fabrizio Frizzi e la nuova famiglia costruita dall’ex marito con Carlotta Mantovan, sia ancora così legata al ricordo dell’uomo che è stato al suo fianco per 16 anni.

L’occasione per tracciare il lungo percorso di vita con il compianto conduttore è stata la sua presenza al Maurizio Costanzo Show, durante la quale ha spiegato fino a che punto si spingeva l’affetto e la stima reciproca anche dopo la fine del loro matrimonio.

“Ci siamo conosciuti nel 1982 e abbiamo convissuto per 10 anni. Poi ci siamo sposati nel ’92 e lasciati nel ’98” ha raccontato Rita Dalla Chiesa: “E’ difficile parlare di una persona che ha cresciuto tua figlia per 16 anni. Giulia ogni tanto si sbagliava e lo chiamava papà. Anche lei oggi sta subendo un trauma… A novembre ha perso il marito, ora Fabrizio. Non è un momento facilissimo”.

“Carlotta lo ha conosciuto che aveva 19 anni. Fino ad oggi ha vissuto con un uomo che l’ha amata e protetta. Quello che la gente non riesce a capire è che si può vivere nel bene globale di una famiglia pur essendosi lasciati. Io e Carlotta ci sentiamo tutti i giorni, ci siamo rispettate sempre”.

Poi, un aneddoto che ha fatto comprendere fino a che punto i due ex fossero affiatati: “Fabrizio mi chiamò alle due di notte per dirmi che si era innamorato di Carlotta… Perché l’amore va oltre, non è solo amicizia e va trattato bene, con delicatezza”.

