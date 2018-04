Ascolti tv. Don Matteo non conosce il dolore della sconfitta

Ancora un grande risultato in prima serata su Rai1 per la fiction “Don Matteo”: l’episodio dell’undicesima serie dal titolo “Premonizioni” ha tenuto davanti alla televisione 6 milioni 314 mila spettatori, con uno share del 24,4.

Su Rai2 bene la terza puntata di “The voice of Italy”, il talent show condotto da Costantino della Gherardesca raggiunge i 2 milioni 148 mila spettatori e uno share del 9. The Voice conferma anche il suo grande successo sui Social, restando al primo posto nei TT Italia, con oltre 183mila interazioni, risultando il programma più commentato della prima serata. Su Rai3 il film “The walk” ha realizzato 970 mila spettatori e uno share del 3.9.

Molto bene in seconda serata su Rai1 “Porta a porta”, che arriva a 2 milioni 771 mila spettatori, con uno share del 18.3.