(Tiziano Rapanà) Domani, Ballando con le stelle – caposaldo della prima serata di Rai1 – avrà come “ballerini per una notte” Al Bano e Romina. La notizia genera la più banale delle questioni: ma Al Bano e Romina stanno tornando insieme? Alla domanda non so dare una risposta. O meglio: dovrei rispondere grossomodo sulla falsariga del primo articolo riguardante la precedente coppia di “ballerini per una notte”, Bova e Rocìo. E dunque scrivervi diplomaticamente “dipende dal ballo. Esso rivelerà le intenzioni dei due artisti”. Vi confesso di non essere interessato alla super comparsata di domani. Non è detto che non guarderò il momento danzante, più in là, su RaiPlay e magari scriverci un pezzo con le mie impressioni. Adesso non me la sento. Non voglio darmi questo impegno. Sono stufo di questo chiacchiericcio attorno ai patimenti sentimentali ed esistenziali di Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Voi li seguite: comprate tutti i settimanali che si affannano a raccontare i retroscena più insignificanti, visitate in massa i siti che parlano delle rivelazioni paradossalmente ordinarie di Al Bano e via discorrendo. Fate bene, perché il gossip intrattiene efficacemente. Però io non riesco a stare al vostro passo. I pettegolezzi sull’affaire di Cellino non li reggo più. Ormai si parla sempre e solo di Al Bano.

