Auguri, Adriano

Il 6 gennaio il Molleggiato festeggia il compleanno. Sposato con Claudia Mori dal 1964, tre figli, 200 milioni di dischi venduti. Anarchico e anticipatore delle mode, una carriera divisa tra musica, cinema e tv. Unico

Precursore, anarchico, imprevedibile. “Cretino di talento” lo definì lapidario Giorgio Bocca ai tempi di Fantastico. Era il 1987. Adriano Celentano è arrivato a un compleanno importante, 80 anni il 6 gennaio, senza invecchiare. Col fisico asciutto che aveva quando era il ragazzo della Via Gluck, al suo fianco la stessa moglie, Claudia Mori, conosciuta nel 1963 sul set di Uno strano tipo e sposata nel 1964 nel cuore della notte, nella chiesa di San Francesco a Grosseto. La coppia più bella del mondo. Insieme, tutta la vita, lei il suo punto fermo. Complici, nella vita e artisticamente. Tre figli: Rosita (1965), Giacomo (1966) e Rosalinda (1968). Celentano fa sempre notizia, unico gossip il flirt con Ornella Muti, sua partner in film di grande successo (confermato dall’attrice in un’intervista al Fatto quotidiano nel 2014).

Uomo dei record. Chi lo conosce dice che festeggerà in famiglia, non è mai stato mondano. Uomo dei record, dei tanti successi e delle infinite polemiche, mai allineato: vita e arte a modo suo, prendere o lasciare. In tutta la carriera ha venduto circa 200 milioni di dischi. A 80 anni è in classifica con Tutte le migliori di MinaCelentano, album che raccoglie i duetti dei due grandi artisti e alcuni successi. Un record anche questo.

In salita. La carriera parte in salita: la Rai nel 1957 esamina Celentano e il giudizio non lascia grandi speranze. “Giovane dilettante di/canto. Esegue il genere Rock and Roll e presenta notevole somiglianza fisica con Jerry Lewis. (Immaturo e disordinato). Non interessa”. Quando si dice essere lungimiranti. Ma il ragazzo figlio di emigranti pugliesi che lascia la scuola dell’obbligo, fa l’orologiaio e s’innamora della musica grazie a Rock around the clock di Bill Haley è pronto a conquistare il mondo. La strada è segnata: il 18 maggio 1957, al Palazzo del Ghiaccio a Milano viene organizzato il primo festival italiano di rock and roll, Celentano lo vince con Ciao ti dirò, sul palco sale insieme a Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Luigi Tenco che formano con lui i Rocky Boys, e vince anche il primo contratto discografico.

Ballerino mancato. Un successo dietro l’altro: Il ribelle, Il tuo bacio è come un rock, al cinema interpreta I ragazzi del juke-box di Lucio Fulci. Sconvolge il mondo della canzone italiana. Vis comica (imita alla perfezione Jerry Lewis), dinoccolato, pantaloni a zampa d’elefante e stivaletti d’ordinanza, senso del ritmo da ballerino professionista, diventa il Molleggiato, definizione che non gli piace. “Io non volevo fare il cantante, volevo fare il ballerino” confessa a Fernanda Pivano che lo intervista per il libro Complice la musica. “Ho preso anche delle lezioni di tip tap, quello di Fred Astaire: andavo sempre al cinema a vedere i suoi passi. Era straordinario (…). Un attore doveva saper recitare, cantare, ballare. Oggi non è così. Chi ha nella testa un po’ di follia esce dal cinema e vorrebbe essere come gli attori che ha visto. Io uscivo dal cinema, sgambettavo e cercavo qualcuno che mi insegnasse a ballare. Ho preso anche delle lezioni da un toscano che era stato in America: era bravissimo, mi aveva insegnato quattro o cinque chiavi di ballo. Ma quando ho cominciato a cantare ho smesso”.

I successi. L’Italia del boom guarda con ammirazione il ragazzo ‘rivoluzionario’ che buca lo schermo. Chi avrebbe mai pensato di esibirsi dando le spalle al pubblico al Festival di Sanremo? È il 1961, la canzone è 24 mila baci e Celentano, che all’epoca faceva il servizio militare, partecipa grazie a una dispensa firmata dall’allora ministro della Difesa Giulio Andreotti. Tanti i successi: Il ragazzo della via Gluck e L’albero di 30 piani, Tre passi avanti, Pregherò, Chi non lavora non fa l’amore (con cui vince a Sanremo nel 1970), La coppia più bella del mondo, capolavori come Una carezza in un pugno, Azzurro (musica di Paolo Conte), Storia d’amore. Con Prisencolinensinainciusol anticipa il rap. Anche nella gestione della sua carriera è stato un anticipatore, fin dagli anni 60 ha cercato la sua indipendenza dalle case discografiche, fondando il Clan. La musica resta la sua passione: con Mina, amica di una vita, nel 1998 registra l’album trainato dal brano Acqua e sale che vende un milione e600 mila copie. Nel 2016 la coppia replica con Le migliori, arrivato al sesto disco di platino.

Non solo musica. Guru, filosofo, predicatore: il confine tra innovatore e populista è sottile, ma Celentano ha una discreta sicurezza delle sue idee. Negli ultimi anni scrive sul suo blog, oltre a intervenire sui giornali. Nell’ultima uscita, il 9 dicembre spiegava di concordare con Papa Francesco sulla traduzione del Padre Nostro: “Ha ragione il Papa quando dice che Dio non è un tentatore”. Sfiora la politica a modo suo, da tribuno del popolo. Ai tempi di RockPolitik (2005) definiva Berlusconi “lento”, tre anni dopo lo vedeva “cambiato”. Nel febbraio 2013 decide di sostenere l’amico Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni con l’inedito Ti fai del male, un invito a votare e a scrivere una nuova storia per l’Italia. Per le elezioni del presidente della Repubblica interviene sul proprio blog e con una telefonata durante la trasmissione Servizio pubblico per sostenere la candidatura di Stefano Rodotà, nome proposto dai 5 Stelle.

Attore? Sì grazie. Un cameo per Fellini nel capolavoro La dolce vita. Al cinema è protagonista di una quarantina di film, tra gli anni 70 e 80 è campione d’incassi con film commerciali (Il bisbetico domato, Innamorato pazzo, Asso, Bingo Bongo, Mani di velluto, Grand hotel Excelsior). Non recita, è sempre sé stesso. Conosce il successo come regista con Yuppi Du (Nastro d’argento nel 1976 per la miglior colo0nna sonora), e una cocente delusione con Joan Lui-Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì, nel 1985, in cui investe venti miliardi e incassandone solo sette. Ultimo film in cui recita la moglie Claudia Mori. Si aggiudica due David di Donatello come miglior attore protagonista, nel 1976 per Bluff-Storia di truffe e di imbroglioni e nel 1980 per Mani di velluto.

In tv fa furore: da Fantastico 8 (quando nel monologo contro la caccia si definisce ‘figlio della foca’). Ascolti direttamente proporzionali alle polemiche con Francamente me ne infischio, 125 milioni di caz… te e Rockpolitick (in cui lancia le sue particolari categorie dello spirito: ‘rock’ e ‘lento’: rock uguale buono, lento sinonimo di brutto) fino alle discusse partecipazioni al festival di Sanremo del 2004 e del 2012. In tv va sempre meno, nel 2006, ospite da Fabio Fazio spiegava: “Ai tempi di Fantastico Giorgio Bocca scrisse che ero un cretino di talento. Ora sono sicuro di avere talento ma ho anche il dubbio di essere un po’ cretino”. Nel 2012, a 18 anni di distanza dal suo ultimo concerto, torna a cantare dal vivo all’Arena di Verona in due serate, intitolate Rock Economy trasmesse da Canale 5 con grande successo. Le sue ultime uscite pubbliche, se si eccettuano un’intervista a Ballarò nel 2015 e un videomessaggio per l’amico Gianni Bella.

Silvia Fumarola, Repubblica.it