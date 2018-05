Silvia Provvedi: “Ho dato un ultimatum a Corona. Ho 24 anni e non ho intenzione di rovinarmi la vita”

Ospite di Verissimo, Silvia Provvedi ha parlato della forte crisi che lui e Fabrizio Corona stanno vivendo: “Sono in una fase decisionale. Resta da capire se la persona che ho incontrato tre anni fa è la persona che al momento voglio al mio fianco”

I due si sono separati, anche se “io sono innamorata di lui, lui dice di esserlo di me”, però le cose devono cambiare. Così, dopo l’intervista rilasciata al settimanale Chi, nella quale spiega per filo e per segno cosa sta succedendo tra loro, Silvia Provvedi è andata a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, ha rivelato di aver dato un ultimatum a Corona.

Nella puntata che andrà in onda oggi, infatti, la cantante ha spiegato che i due non si sono allontanati per le foto uscite con Belen Rodriguez. “Ho dato a Fabrizio un ultimatum – ha confessato a Verissimo -. Se non cambiano le cose ci separeremo. Lui è in una fase di recupero, ma non so se sono pronta io a recuperare. Chi vivrà vedrà. Ci tengo a dire che la mia crisi con Fabrizio non è nata dalle foto uscite di lui con Belen, è stata una pura coincidenza. La nostra crisi è nata da quando è uscito dal carcere, perché abbiamo un modo diverso di vedere le priorità della vita. Lui si è dimenticato delle promesse che mi aveva fatto. Ho 24 anni e non ho intenzione di rovinarmi la vita. Ho intenzione anche di essere apprezzata e di vivere. La troppa gelosia di Fabrizio è stata una delle cause principali di questa crisi, oltre alla voglia di voler sempre fare notizia”.

Insomma, Silvia Provvedi è sì convinta di voler stare con il suo uomo, ma sa anche perfettamente che non può rinunciare a vivere per lui. “Gli anni che ho perso non me li ridà più nessuno, anche se rifarei tutto quello che ho fatto per lui – continua Silvia ricordando di aver aspettato fuori dal carcere Fabrizio Corona per un anno e sei mesi -. Ma Fabrizio dovrebbe rispettare di più le privazioni che dovuto sopportare a causa sua. Sono in una fase decisionale. Resta da capire se la persona che ho incontrato tre anni fa è la persona che al momento voglio al mio fianco. Fabrizio è a tratti un po’ leggerino. Quello che non ho gradito delle foto famose e ho trovato di cattivo gusto è la voglia, sempre e comunque, di fare gossip su una storia trita e ritrita che forse ha stancato non solo me, ma tutti gli italiani”.

Anna Rossi, il Giornale