Russell Crowe irriconoscibile: capelli lunghi, barba folta e qualche chilo di troppo

Capelli lunghi, barba folta e… qualche chilo di troppo. L’attore del “Gladiatore”, Russell Crowe. in un video su Instagram, è irriconoscibile.

Russell è reduce da un’asta da Sotheby’s in cui ha messo in vendita 227 oggetti e cimeli per pagare le spese della separazione dall’ex moglie Danielle Spencer. Dal carro romano all’armatura del ‘Gladiatore’, le collezioni di chitarre, orologi e gioielli. Bottino? 3 milioni di dollari. A poche ore dal match Roma-Liverpool poi l’attore australiano si era guadagnato l’entusiasmo dei tifosi parlando dei giallorossi.

