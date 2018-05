Miss Mondo Italia 2018, conduzione affidata a Stefano De Martino

Fra gli ospiti attesi: l’attore Fabio Fulco, la showgirl Cecilia Capriotti, il giornalista Alessandro Cecchi Paone, l’inviato di “Striscia La Notizia” Luca Abete

L’eleganza e la bravura artistica delle ragazze italiane torna a sbarcare a Gallipoli, la perla del Salento. Anche quest’anno l’occasione è data dalla finale di Miss Mondo Italia 2018, il concorso nazionale che sceglierà la candidata italiana per la finale di Miss World.

Le prime 150 concorrenti arriveranno il 26 maggio prossimo, ma solo 50 di loro potranno partecipare alla finale in programma il 10 giugno al Teatro Italia e a conquistare il titolo e fascia che l’anno scorso aveva incoronato Conny Notarstefano. Come ormai tradizione del concorso che vede come patron Antonio Marzano, anche quest’anno la manifestazione sarà uno show prima ancora che un concorso di bellezza. Quest’anno la conduzione è stata affidata a Stefano De Martino, già ballerino di Amici di Maria De Filippi e fresco inviato per l’Isola dei Famosi.

Molti gli ospiti e vip attesi per la finale: dall’attore Fabio Fulco, alla showgirl Cecilia Capriotti concorrente all’Isola. E poi ancora il giornalista Alessandro Cecchi Paone, l’inviato di “Striscia La Notizia” Luca Abete, l’eclettico performer Matthew Lee, la spettacolare boy band The Bootle’s da “Tu Si Que Vales”, le gag del cabarettista ed attore romano Antonio Giuliani. Valeria Altobelli, Miss Mondo Italia 2004 ed oggi affermata show girl e talentuosa concorrente di “Tale e Quale Show”, programma Rai condotto da Carlo Conti.

