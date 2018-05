Fedez e J-Ax si dicono addio con “Italiana” in attesa di San Siro

Arriva lʼultimo singolo della coppia che segna la fine del sodalizio artistico e lʼ1 giugno grande festa al Meazza

J-Ax e Fedez chiudono il loro sodalizio artistico con l’ultimo singolo insieme: “Italiana”, da ieri (4 maggio) in radio, digital store e piattaforme streaming. Il brano si candida a diventare tormentone dell’estate 2018: è un ritratto dell’Italia contemporanea, nella quale si incontrano e scontrano i punti di forza e le debolezze del nostro Bel Paese. La coppia festeggerà con “La Finale” il 1 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Il brano è firmato da J-Ax e Fedez e prodotto dalla coppia Takagi & Ketra, che hanno già collaborato alle hit di maggior successo, tra cui “Vorrei Ma Non Posto” e “Senza Pagare“. Si parla di cucina, bellezza mediterranea, buon umore, cordialità, accoglienza (i balli sulle spiagge) e si toccano temi come il nostro essere eterni sognatori (ci nutriamo di illusioni) ma anche l’essere fuori dal mondiale o creduloni di fake news. Ma è la forza della musica fa superare ogni difficoltà.

Tutto è pronto intanto per il 1 giugno quando sul palco del Meazza, a 360°, saliranno Levante, Malika Ayane, Nina Zilli, Grido, Gué Pequeno, Il Cile, Sergio Sylvestre e Stash. Fedez e Ax regaleranno ripercorreranno le loro carriere con i brani più significativi, tratti dal proprio repertorio solista e dall’ultimo successo discografico scritto a 4 mani, “Comunisti col Rolex“, il disco italiano più venduto del 2017 in Italia.

Tgcom24